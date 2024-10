In den 2000 und 2010er Jahren war die deutsche TV-Moderatorin, Schauspielerin und Autorin Charlotte Roche nicht von den roten Teppichen und aus den TV-Studios wegzudenken. Erst startete sie als punkige Präsentatorin auf dem Musik-Kanal Viva durch, später avancierte sie mit dem Roman „Feuchtgebiete“ zur Bestsellerautorin. Das Buch, das durch den sehr offenen Umgang der Protagonistin mit ihrem eigenen Körper und verschiedenen Sexualpraktiken für viel Aufsehen sorgte, wurde zum Kassensschlager und später auch verfilmt. Doch in den vergangenen Jahren wurde es still um die heute 46-Jährige. Auch aus den sozialen Medien hatte sie sich zurückgezogen.

Neuer Look für Charlotte Roche

Umso überraschender ihr erstes Instagram-Posting nach über vier Jahren Pause. Mehr als ein „Na, wie geht‘s euch denn heute?“ rückte Roche dabei nicht heraus - und sorgt dennoch für Jubel. Fans freuen sich über das Lebenszeichen, deutsche Medien rätseln über ein Comeback.

Am auffallendsten ist allerdings die Typveränderung. Charlotte Roche - bislang meist mit langen dunklen Haaren auf den roten Teppichen und in der Berliner Szene unterwegs - ist kaum wiederzuerkennen. Die kurzen blonden Haare mit mehreren bunten Strähnen und neuen Tattoos - unter anderem neben ihrem linken Auge - lassen sie völlig verändert wirken. Ob ihr Posting wirklich auf ein Comeback schließen lässt, bleibt offen.