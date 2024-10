Die Victoria‘s Secret Fashion Show 2024 feierte in der Nacht ihr großes Comeback, nachdem die Veranstaltung in den letzten vier Jahren pausiert hatte. Die Show fand am 15. Oktober in New York City statt und setzte dabei auf den Glamour vergangener Jahre, präsentierte aber auch einige bedeutende Veränderungen, um sich an aktuelle Trends und Erwartungen anzupassen. Um sich mit einem neuen, besseren Image zu präsentieren, wurde die Comeback-Show ausdrücklich nur von Frauen produziert.

Am Laufsteg für Victoria‘s Secret

Im Mittelpunkt der Show standen bekannte Models wie Adriana Lima (43), Gigi Hadid (29), Tyra Banks (50) und Candice Swanepoel (35), sowie Ashley Graham (36), die als erstes Plus-Size-Model der Victoria’s Secret Show gefeiert wurde. Das Event wurde zudem durch prominente - ausschließlich weibliche - Musik-Acts wie Cher, Tyla und K-Pop-Sensation Lisa begleitet, die die Show zu einem spektakulären Erlebnis machten.

„Ich bin in meinen späten Dreißigern, habe gerade drei Kinder bekommen und fühle mich so sexy und selbstbewusst wie nie zuvor“, sagt Plus-Size-Model Ashley Graham in einem Beitrag auf den sozialen Kanälen der Marke.

Auch Adriana Lima kündigte ihr Comeback in einem Video, das auf der Instagram-Seite von Victoria‘s Secret geteilt wurde, auf unterhaltsame Weise an. In dem Clip steigt Lima in ein Taxi und sagt dem Fahrer: „Ich gehe nach Hause.“

Victoria‘s Secret war in den letzten Jahren aufgrund mangelnder Diversität in die Kritik geraten, weshalb die diesjährige Show betonte, inklusiver und vielfältiger zu sein. „Es wird Glamour, Flügel, Mode, musikalisches Entertainment, Models und vieles mehr geben. Mit Aktualisierungen, die auch unsere aktuellen Werte und Engagements unserer Marke widerspiegeln“, hatten die Organisatorinnen auf der Website von Victoria‘s Secret im Vorfeld angekündigt.

Der Livestream der Show, der über Plattformen wie Amazon Live, Instagram und TikTok verfügbar war, ermöglichte es Zuschauern weltweit, das Spektakel hautnah mitzuerleben.