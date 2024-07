Suki Waterhouse (32) hat ihren Traummann in Schauspieler Robert Pattinson (38) gefunden, die beiden gehen seit 2018 gemeinsam durchs Leben. Ihr Liebe wurde im März 2024 von der Geburt ihrer Tochter gekrönt, das Paar soll seit Ende 2023 auch verlobt sein. Obwohl die beiden ursprünglich aus Großbritannien sind, lebt die kleine Familie mittlerweile in Los Angeles.

Schmerzhafte Trennung von Schauspielstar

Doch bis dahin war es für das Model ein weiter Weg, viele ihrer Beziehungen scheiterten und ließen sie mit Liebeskummer zurück. Waterhouse spricht in einem aktuellen Interview mit der britischen Vogue über ihren wohl berühmtesten Ex-Freund: Oscar-Preisträger Bradley Cooper (49).

Ihre Beziehung hielt lediglich zwei Jahre, sie war zum damaligen Zeitpunkt 21, Cooper 38 Jahre alt. Die heute 32-Jährige hätte lange gebraucht, um die Trennung von dem Schauspielstar zu verarbeiten, es sei gerade im Fokus der Medien nicht leicht über ein solches Ereignis hinwegzukommen. „Wenn einem etwas sehr Öffentliches passiert und die Geschichte dahinter dunkel und schwierig ist, und es einem tatsächlich nicht gut geht und man sich der Welt nicht erklären kann, dann ist das sehr isolierend und desorientierend.“

Der Oscar-Preisträger hat sich ebenfalls neu orientiert, mit Supermodel Irina Shayk hat er eine sechsjährige Tochter. Das Paar lebt seit einigen Jahren getrennt, Gerüchten zufolge ist Model Gigi Hadid derzeit die Frau an seiner Seite.

Langwieriger Prozess

Es hätte rund ein Jahrzehnt gedauert, bis sich Waterhouse damit auseinandergesetzt hätte und bereit für eine neue, ernsthafte Beziehung gewesen wäre. Die Musik hätte ihr dabei geholfen, sie schreibe auch heute, ähnlich wie Popstar Taylor Swift, immer noch Songs über ihre Ex-Partner. Zum damaligen Zeitpunkt hätte die Sängerin nicht geglaubt, dass sie nur zehn Jahre später ihre große Liebe finden und ihr erstes Kind in den Armen halten werde.

Obwohl die Vergangenheit und das Beziehungsende von Cooper sehr schmerzhaft gewesen sei, „würde sie nichts zurücknehmen“. All die negativen Erfahrungen der Vergangenheit hätten sie letztendlich auf den richtigen Weg gebracht. „Wahrscheinlich werde ich irgendwann wieder einen Rückschlag erleiden, so ist das nun mal. Aber man trägt seine Narben, und wenn man sie in etwas umwandeln und mit anderen teilen kann, dann ist das Größte“, erzählt sie gegenüber Vogue.

Pattinson sei in lediglicher Hinsicht ihr Traummann, die beiden wären nicht nur in Sachen Humor auf einer Wellenlänge, sondern der 38-Jährige würde in der wohl wichtigsten Rolle seines Lebens, als Vater der gemeinsamen Tochter, voll aufgehen und sie unterstützen . „Er ist der Vater, auf den ich nur hätte hoffen können“.