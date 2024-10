„Schöner Tag in Argentinien“, das war die Bildunterschrift von Liam Paynes letzten Posting. Der britische Musiker ist am Mittwochnachmittag aus bisher noch ungeklärter Ursache von seinem Hotelbalkon in Buenos Aires gestürzt. Er sei noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen und konnte nicht wiederbelebt werden, wie ein lokaler Polizeisprecher bekanntgab.

Die Familie von Liam Payne hat den Tod des früheren Sängers der Boyband One Direction mittlerweile bestätigt. „Wir sind untröstlich“, hieß es in einer Erklärung, aus der britische Medien zitierten. „Liam wird für immer in unseren Herzen weiterleben, und wir werden ihn als seine freundliche, lustige und tapfere Seele in Erinnerung behalten.“ Man unterstütze sich so gut es geht gegenseitig und bitte um Privatsphäre und Freiraum.

Liam Payne: Er wurde 31 Jahre alt. © AFP / Angela Weiss

Trauer nach Tod von Liam Payne

Payne war am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in den Innenhof eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt. Er wurde nur 31 Jahre alt. Bereits kurz nach seinem Tod strömten zahlreiche Fans zu dem Luxushotel in der Innenstadt. In der Menge sind vor allem viele junge Mädchen zu erkennen, einige weinen und halten Schilder hoch, die anderen blicken betroffen in Richtung des Hoteleingangs.

Große Erfolge mit Harry Styles und Co.

Der britische Musiker feierte mit seiner Band „One Direction“, die nach der Teilnahme bei „X Factor“ eine Bilderbuchkarriere hinlegte, große Erfolge. Von 2010 bis 2015 verkauften Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik und Louis Tomlinson Millionen von Tonträgern und füllten weltweit riesige Konzertarenen.

Schwierige Jahre mit Alkohol und Drogen

Schnell gründete sich eine loyale Fangemeinde, die „Directioners“, sie machten die fünf jungen Briten über Nacht zu Weltstars. Mit Hits wie „What Makes You Beautiful“, „Story of My Life“ oder „Steal My Girl“ waren sie wochenlang an der Spitze der Charts. 2015 zerbrach die Gruppe mit dem Ausstieg von Malik, der eine Solokarriere anstrebte. Auch die anderen Bandmitglieder bauten sich in den vergangenen Jahren ein Standbein als Solo-Musiker auf und veröffentlichten eigene Alben. Der wohl erfolgreichste aus ihren eigenen Reihen ist wohl Harry Styles.

Für Liam Payne waren die vergangenen Jahre eine Herausforderung, er hatte immer wieder Probleme mit Alkohol und Drogen. Zudem sorgten Beziehungen und Rechtsstreits für weitere Negativschlagzeilen. Aktuell war er wieder frisch verliebt, weilte mit Influencerin Kate Cassidy einige Tage in Argentinien. Sein ganzer Stolz war sein gemeinsamer Sohn mit Sängerin Cheryl Cole, der 2017 zur Welt kam. In den vergangenen Monaten wollte er das Ruder wieder herumreisen, wollte neue Musik veröffentlichen und wieder auf Tour gehen.

Ursache für Sturz von Liam Payne noch unklar

Wie es genau zu dem tragischen Unglück kommen konnte ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, aber wie „TMZ“ berichtet, hatte sich Payne in den Stunden vor seinem Tod seltsam und irritiert verhalten. Augenzeugen berichten, er hätte in der Hotellobby seinen Laptop zerstört und musste daraufhin auf sein Zimmer getragen werden. Es steht im Raum, dass er zum Zeitpunkt des Unglücks unter Einfluss von illegalen Substanzen war.

Der Schock sitzt nicht nur bei seinen Fans tief, auch viele Stars und Wegbegleiter haben sich bereits in den frühen Morgenstunden auf Social Media gemeldet und ihr Beileid bekundet.

„X Factor“-Kollege Olly Murs fehlen die Worte: „Liam und ich teilten die gleiche Leidenschaft, die gleichen Träume und zu sehen, wie sein Leben nun so jung enden musste, trifft mich hart.

„Es ist so beunruhigend, die Nachricht vom Tod von @LiamPayne zu hören. Ich sende seiner Familie und seinen Lieben mein Beileid“, schreibt Paris Hilton auf X, vormals Twitter.

Sänger Charlie Puth teilt bewegende Worte in seiner Instagram-Story: „Ich stehe immer noch unter Schock. Liam war immer so nett zu mir. Er war einer der ersten großen Künstler, mit denen ich arbeiten durfte. Ich kann einfach nicht glauben, dass er nicht mehr da ist“.

Bisher noch kein Statement von Harry Styles und Bandmitgliedern

Bislang hat sich noch kein Mitglied der Kultband zu Wort gemeldet, aber Styles Mutter Ane Twist postete auf Instagram ein Foto eines gebrochenen Herzens mit der Bildunterschrift „Nur ein Junge“.