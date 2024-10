Sarah Biasini (47), die Tochter von Romy Schneider, hat in Paris einen seltenen Auftritt hingelegt. Dabei wird deutlich: Sie ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.

Tochter von „Sissi“-Star Romy Schneider

Biasini wuchs nach dem Tod ihrer Mutter 1982 bei ihrem Vater Daniel Biasini auf. Obwohl sie abseits der Öffentlichkeit aufwuchs, zog es sie als junge Frau ins Rampenlicht. Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte zog es sie Richtung Traumfabrik, dort nahm sie Unterricht am renommierten Lee Strasberg Institut.

Damit trat sie in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter, Romy Schneider galt als eine der bedeutendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Schneider startete ihre Schauspielkarriere im Alter von nur 15 Jahren. An der Seite ihrer Mutter Magda Schneider brillierte sie in Heimatfilmen wie „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“(1953) und „Die Deutschmeister“ (1955). In den Jahren 1955 bis 1957 gelang ihr in der Rolle der Kaiserin Elisabeth mit der „Sissi-Trilogie“ schließlich der internationale Durchbruch.