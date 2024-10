Die US-amerikanische Sängerin Olivia Rodrigo sorgt derzeit auf ihrer Australien-Tournee für Schlagzeilen. Während eines Konzerts in Melbourne am Montag ereignete sich ein unerwarteter Zwischenfall: Die 21-Jährige verschwand plötzlich von der Bühne, nachdem sie in ein Loch gestürzt war.

Olivia Rodriguez zeigt Humor

Das Publikum schreit geschockt auf, doch Olivia Rodrigo zeigte schnell, dass sie ihren Humor nicht verloren hatte. Statt sich aus der Situation zurückzuziehen, kehrte sie zum Glück unverletzt nach kurzer Zeit auf die Bühne zurück und setzte ihr Konzert fort – mit einem Lächeln auf den Lippen und einem scherzhaften Kommentar. Die Tournee in Australien geht hoffentlich ohne weitere Zwischenfälle weiter.