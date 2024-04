„Wir danken allen Schutzengeln“, schrieb Mark Forster (41) auf Instagram, nachdem sich einer seiner Tourbusse am frühen Sonntagmorgen auf dem Grünstreifen neben der A24 bei Hamburg festgefahren hatte. Neben dem Fahrer waren sechs weitere Insassen im Bus, alle blieben unverletzt. Mark Forster befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Fahrzeug.

© Screenshot/Instagram/markforsterofficial

Ein größerer Feuerwehreinsatz war die Folge, die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der Bus in den Graben kippte. Im Anschluss wurde das Fahrzeug abgeschleppt, die Insassen – allesamt Mitglieder in Fosters Band – konnten die Fahrt in einem anderen Bus fortsetzen. „Großer Schreck, aber allen geht es gut. Niemand verletzt, niemand zu Schaden gekommen“, berichtet der Sänger in sozialen Medien.

Konzerte in Österreich stehen an

Mark Forster reist mit seiner „unglaublichen Arenatour“ gerade durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. Im Mai singt er unter anderem in Innsbruck (17.), Graz (24.) und Wien (25.). Tickets sind für alle drei Konzerte noch verfügbar.