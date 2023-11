Seit April ist die kanadische Pop- und Countrysängerin Shania Twain (58) im Rahmen ihrer „Queen of Me“-Tournee in Großbritannien, den USA und in ihrer Heimat unterwegs. Am Dienstag trat die 58-Jährige in Winnipeg, in der Provinz Manitoba, auf. Am Mittwoch folgte der Wechsel ins rund 800 Kilometer entfernte Saskatoon. Dabei verunglückte ein Tourbus der Sängerin.

Laut Angaben des Busunternehmens „Beat the Street USA“ war die Unfallursache Glatteis. „Es sieht so aus, als ob sie die Kontrolle verloren haben, seitlich in den Graben gefahren, dann mit den Rädern auf dem Boden aufgeschlagen sind und der Bus sich überschlagen hat“, sagte Dwayne Stone, Feuerwehrchef von Grenfell, bei den CBC News. Er und seine Helfer mussten 13 Insassen aus dem auf der Seite liegenden Bus befreien. Alle Verletzten wurden ins Indian Head Union Krankenhaus eingeliefert. Niemand würde sich in Lebensgefahr befinden.

Busunternehmer tief betroffen

„Mitglieder der Produktionscrew, die medizinische Hilfe benötigten, wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht“, berichtete Leila Hebden, Twains Managerin, auf Nachfrage der CBC News. „Wir sind den Rettungskräften unglaublich dankbar für ihre schnelle Reaktion und laufende Unterstützung.“

Die Sängerin selbst, die in Österreich um die Jahrtausendwende mit Hits wie „That Don‘t Impress Me Much“ und „Ka-Ching!“ große Erfolge feierte, habe sich nicht im Tourbus befunden. Sie äußerte sich auch noch nicht zu dem Unfall. Ihr Konzert am Donnerstag in Saskatoon soll wie geplant stattfinden.

Joerg Philipp, der Eigentümer des Busunternehmens, das sich auf den Transport von Musikbands und Crewmitgliedern spezialisiert hat, zeigte sich tief betroffen. „Ich bin erschüttert, ihnen mitteilen zu müssen, dass ein Bus von Beat the Street USA auf der Fahrbahn Glatteis hatte und einen Unfall verursachte“, schrieb er auf Facebook. Sein Unternehmen würde voll mit den Behörden kooperieren, um den Unfall aufzuarbeiten. Ihre höchste Priorität gelte jedoch der Gesundheit und dem Wohlbefinden aller Insassen.