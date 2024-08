Sie wollen den neuesten Klatsch und Tratsch aus Hollywood nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Promi-Newsletter „Stargeflüster“.

In aller Kürze

Kleiner Trost: Hören Sie hier die Songs der abgesagten Taylor-Swift-Konzerte

Gerüchteküche brodelt: Ryan Gosling und Eva Mendes sollen nach London ziehen

Das Paar will LA den Rücken kehren und ihren Töchtern so ein Leben abseits des Presserummels ermöglichen. Nun wurde Gosling bei Hausbesichtigungen in London gesichtet.

Kurz nach ihrem Olympiasieg mit Lukas Mähr in der 470er-Klasse überraschte die Kärntnerin mit der Neuigkeit, dass sie und Bayern-München-Star Lea Schüller getrennt sind.

Badeunfall auf Ibiza: Schauspieler Zac Efron musste in Klinik behandelt werden

Der Schauspieler weilt gerade auf Ibiza und hat sich dort eine Villa gemietet. Am vergangenen Wochenende wurde Zac Efron von Mitarbeitern im Pool gefunden und herausgezogen.

Melissa Naschenweng ist untergetaucht: Fans spekulieren über Urlaubsort

Der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng macht derzeit am Meer Urlaub. Wo sie sich befindet, hält sie geheim. Das löst jede Menge Spekulationen aus.

Der Weiterverkauf von Schuhen machte Stepan Timoshin zum Millionär, dann führte eine scheinbar harmlose Lungenentzündung zur Entdeckung eines Tumors.

Die deutsche Musikerin freut sich über ihr erstes Enkelkind, das ihre Tochter Céline Oberloher kürzlich zur Welt gebracht hat.

Der Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt sei zum wiederholten Male ohne Helm gefahren. Nach einem Unfall mit einem Auto musste er auf die Intensivstation.

Meine Empfehlung der Woche: KI-Musiker: Sänger Ben Gaya wirkt real, ist es jedoch nicht

Sänger Ben Gaya brachte am 18. Juli seinen ersten Song „Sunshine Soul“ heraus. Dass es sich bei dem Sänger nicht um einen echten Menschen handelt, würde man auf den ersten Blick nicht erkennen.

