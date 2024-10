Oscar-Preisträger Kevin Costner will mit einem Song den Opfern der Hurrikans „Helene“ und „Milton“ in den USA helfen. Er und seine Band „Modern West“ hätten ihr erstes Lied in mehr als vier Jahren veröffentlicht, teilte der Schauspieler auf Instagram mit. Sämtliche Einnahmen von dem Song „Find Your Way“ würden an die Hilfsorganisation „Hope Force International“ gehen, die beim Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten hilft.

Er selbst habe Phasen von Dunkelheit erlebt und sich dabei an Liedtexte geklammert, die ihm geholfen hätten, schrieb der 69-Jährige. Er hoffe, dass dieses Lied all denen Zuflucht bietet, die die Hoffnung aus den Augen verlieren. Einen festen Kaufpreis gibt es nicht. Die Höhe der Spende solle jeder selbst entscheiden.

Swift, Parton, Reynolds und Co. haben bereits gespendet

Mit seiner Rock- und Countryband „Kevin Costner & Modern West“ geht Costner als Sänger und Gitarrist häufig auf Tour. Der zweifache Oscar-Preisträger (“Der mit dem Wolf tanzt“) brachte zuletzt als Regisseur und Hauptdarsteller den ersten Teil seiner geplanten Western-Serie „Horizon“ in die Kinos.

Promis wie die Sängerinnen Taylor Swift und Dolly Parton und das Schauspieler-Ehepaar Ryan Reynolds und Blake Lively haben für die Opfer der Hurrikans „Helene“ und „Milton“ bereits Millionenbeträge gespendet.

„Milton“ verursachte in Florida Schäden in Milliardenhöhe

„Milton“ war am späten Mittwochabend (Ortszeit) im Westen des US-Bundesstaates Florida auf Land getroffen. Nach dem Durchzug des Hurrikans sind die Menschen nach und nach in ihre teils zerstörten Wohnorte zurückgekehrt. Fast 2,5 Millionen Haushalte und Geschäfte waren noch ohne Strom, einige Gebiete standen weiterhin unter Wasser. Mindestens 16 Menschen kamen durch „Milton“ ums Leben. US-Präsident Joe Biden bezifferte den angerichteten Schaden auf 50 Milliarden Dollar (45,71 Mrd. Euro). Nur wenige Tage zuvor war Sturm „Helene“ über den Südosten der USA gezogen und hatte in mehreren Bundesstaaten verheerende Verwüstung hinterlassen. Berichten zufolge verloren weit mehr als 200 Menschen infolge von „Helene“ ihr Leben.