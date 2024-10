Johann Diethart und Mario Gruber sind eigentlich vom Fach und als Ortsstellenleiter beim Roten Kreuz Seiersberg und Bereichsfeuerwehrkommandant vom Bezirk Leoben an brenzlige Situationen gewöhnt, aber so haben sie sich ihre Reise zum 10. Hochzeitstag nicht vorgestellt. Ihr Roundtrip wurde von der Hurrikan-Warnung jäh unterbrochen. Sie entschieden sich für einen Sicherheits-Stopp am Rande der Schlechtwetterfront in Atlanta. Jetzt sitzen die vier fest, ob sie am 18. Oktober ihre Heimreise von Miami in die Steiermark antreten können, ist ungewiss. „Den ganzen Tag laufen Nachrichten mit katastrophalen Bildern, alles in allem auch für uns eine Weiterreise ins Ungewisse“, schildert Mario Gruber.