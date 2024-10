Eine Kühlbox wurde für den Kapitän eines Fischkutters zum Lebensretter, als er während Hurrikan „Milton“ hilflos im Golf von Mexiko vor der Küste Floridas trieb. Einer Hubschrauberbesatzung der Küstenwache gelang es am Donnerstag nach aufwändiger Suche etwa 30 Meilen (50 Kilometer) vor Longboat Key, den Mann zu retten.

Bereits am Montag hatte der Kapitän des Fischkutters „Dave“ den Wachleuten der Küstenwache von St. Petersburg (Florida) gemeldet, dass er und ein Besatzungsmitglied etwa 20 Meilen vor John’s Pass manövrierunfähig auf hoher See seien. Daraufhin wurde die Küstenwache alarmiert und die beiden Männer von der Besatzung eines Rettungshubschraubers der Küstenwache gerettet. Das Schiff blieb manövrierunfähig zurück.

Der Kapitän kehrte jedoch am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf eigene Faust zu dem Schiff zurück, um das Boot zu reparieren. Schließlich meldete sich der Schiffseigner bei der Küstenwache, weil er den Kapitän der „Dave“ nicht mehr erreichen konnte. Den Wachposten gelang es, per Funk Kontakt mit dem Kapitän aufzunehmen.

Mann war hilflos dem Hurrikan ausgesetzt

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch an Rettung nicht mehr zu denken, da sich die Wetterlage aufgrund des herannahenden Hurrikans „Milton“ rasch verschlechterte. Der Kapitän wurde von der Küstenwache aufgefordert, eine Schwimmweste anzulegen und an der Notposition des Schiffes zu bleiben und ein Funksignal zu senden. Die Wachleute verloren schließlich am Mittwochabend den Kontakt zu dem Mann. Erst am Donnerstag konnte die Suchaktion wieder aufgenommen werden - mit Erfolg.

„Dieser Mann hat ein Albtraumszenario überlebt, das selbst für den erfahrensten Seemann ein Albtraum ist“, sagte Dana Grady, Leiterin der Küstenwache St. Petersburg in einer Presseaussendung. „Um die Schwere der Hurrikanbedingungen zu verstehen, gehen wir davon aus, dass er über einen längeren Zeitraum, einschließlich der Nacht, Windgeschwindigkeiten von etwa bis zu 150 Kilometer pro Stunde und Wellen von bis zu 7,5 Metern Höhe ausgesetzt war. Er überlebte dank einer Schwimmweste, seines Notortungssenders und einer Kühlbox.“