Obwohl sich Hurrikan „Milton“ inzwischen abschwächt, bleibt die Lage in Florida weiterhin gefährlich. Das US-Hurrikanzentrum warnt vor Starkregen, heftigen Winden und drohenden Sturzfluten. Laut „Daily Mail“ könnten Wildtiere aufgrund der extremen Bedingungen die Orientierung verlieren oder in für sie ungewohnte Gebiete vordringen. Der Stress könne ihr Verhalten verändern und möglicherweise aggressiver machen. Christopher Gillette vom Bellowing Acres Sanctuary rät daher zur Vorsicht, besonders im Umgang mit Alligatoren, die in Stresssituationen gefährlich werden könnten. Es sei wichtig, Abstand zu halten und die Tiere nicht zu füttern.

Unter anderem fand dieser Mann in seinem überfluteten Haus plötzlich ein neues „Haustier“ vor:

Vor diesem Autofahrer spazierte ein Alligator gemütlich über die Straße und machte es sich dann in einer Pfütze bequem:

Und diese Einwohner von Broward County konnten durch das Fenster fast hautnah einen Alligator „bewundern“, der durch die Fluten angespült wurde:

Ein Hausbesitzer in Florida hat auf einem Video festgehalten, wie ein Alligator in North Fort Myers aus den Fluten auftaucht und in den Autoreifen beißt.