Miley Cyrus wird wegen ihrer Chartspitze „Flowers“ von Tempo Music Investments verklagt. Das Unternehmen behauptet, dass Cyrus in ihrem Lied wesentliche musikalische Elemente aus Bruno Mars‘ „When I Was Your Man“ übernommen habe. Die Vorwürfe betreffen insbesondere die Melodie, Harmonie, den Refrain und sogar Teile der Texte, die stark an Mars‘ 2013-Hit erinnern sollen. Die Klage wurde von Tempo Music Investments eingereicht, die eine Beteiligung an den Rechten des Mars-Hits halten.

Laut den Gerichtsunterlagen wirft Tempo Music der Sängerin vor, den Mars-Song absichtlich kopiert zu haben, um den Erfolg von „Flowers“ zu sichern. Der Song war nicht nur ein riesiger kommerzieller Erfolg, sondern brachte Cyrus auch zwei Grammy-Auszeichnungen ein. Doch nun könnte dieser Erfolg einen bitteren Beigeschmack bekommen, da Tempo Music nicht nur finanzielle Entschädigung fordert, sondern auch, dass die Verbreitung und Aufführung von „Flowers“ gestoppt wird.

Interessanterweise ist Bruno Mars selbst nicht Teil der Klage. Stattdessen agiert Tempo Music, die Rechte an „When I Was Your Man“ besitzen, als Kläger. In ihrer Klageschrift heißt es: „Es ist unbestreitbar, dass ‚Flowers‘ ohne ‚When I Was Your Man‘ nicht existieren würde.“

Sowohl Cyrus als auch ihr Label haben bisher nicht auf die Anschuldigungen reagiert. Sollte die Klage Erfolg haben, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die weitere Verbreitung von „Flowers“ haben, einem Song, der bereits fest in die Popkultur verankert ist.