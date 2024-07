Billy Ray Cyrus (62) erlangte in den 1990er Jahren als Country-Sänger mit Hits wie „Achy Breaky Heart“ an Bekanntheit. Tochter Miley Cyrus (31) folgte seinem Vorbild und baute sich neben ihrer Karriere als Schauspielerin auch ein Standbein als Musikerin auf. Doch die harmonische Vater-Tochter-Beziehung gehört der Vergangenheit an, seit einigen Jahren gilt das Verhältnis der beiden als schwierig und angespannt.



Als gescheitert gilt auch seine dritte Ehe mit der australischen Sängerin Firerose (37), sie hielt keine zwölf Monate. Die Sängerin wirft dem 62-Jährigen „extremem verbalen, emotionalen und psychischen Missbrauch“ vor. Neue Tonbandaufnahmen scheinen ihre Aussagen zu untermauern. In dem Mitschnitt, der der „Daily Mail“ vorliegt, hört man, wie der Country-Sänger seine Noch-Ehefrau in einem unerbittlichen Wortschwall verspottet und erniedrigt. „Ich glaube nicht, dass du wirklich schlau bist, ich habe meine Meinung über diesen Scheiß geändert. Ich halte dich für ein egoistisches, verdammtes Miststück. Das ist es, was du bist“, hört man den Musiker zu Firerose sagen.

Bezeichnet Tochter Miley als „Teufel“

In den heimlich aufgenommenen Tonmitschnitte spricht der Musiker nicht nur über die 37-Jährige. Auch die beiden Kinder seiner zweiten Ehefrau Tish Cyrus (57), die aus früheren Beziehungen stammen und von Cyrus adoptiert wurden, werden beleidigt. In einem 30-sekündigen Ausschnitt bezeichnet er sie als „Scheiß“ aus früheren Beziehungen von „zwei verschiedenen Vätern“. Ex-Frau Tish Cyrus, mit der er über 30 Jahre lang verheiratet war, nennt er „eine Lügnerin, eine Hure und eine Betrügerin“, wie Screenshots von Textnachrichten aufzeigen.

Auch seine leiblichen Kinder bleiben nicht verschont. Wie die „Daily Mail“ schreibt, soll er seine Tochter Miley Cyrus als „Schlampe“ und als „Teufel“ bezeichnet haben.

Gegenseitige Vorwürfe gehen weiter

Im Mai dieses Jahres hat Billy Ray Cyrus nach nur sieben Monaten Ehe die Scheidung eingereicht. Seither lässt das einstige Liebespaar kein gutes Haar aneinander. So behauptet Firerose, dass Cyrus sie am 23. Mai aus dem gemeinsamen Haus geschmissen habe – einen Tag bevor sie sich einer vorbeugenden doppelten Mastektomie unterziehen sollte. In Gerichtsunterlagen wirft die 37-Jährige dem Sänger vor, aufgrund angeblicher Drogenprobleme „unberechenbar und unbeständig“ zu sein. Diese Vorwürfe wies er vehement zurück und bezeichnete im Gegenzug sie als diejenige, die in der Ehe missbräuchlich war.

Auf Instagram äußerte sich der Sänger am Mittwochabend erneut zu seiner Ehe mit Firerose und findet keine netten Worte, im Gegenteil. „Ich sah mit meinen eigenen Augen, dass alles, was ich über sie zu wissen glaubte, eine Lüge war. Sie hat versucht, meine Karriere und mein Leben zu übernehmen und den Namen Cyrus zu ihrem eigenen Vorteil zu missbrauchen.“ Seine Story endet er mit den Worten „Wir sehen uns vor Gericht“.