306 Millionen Abonnenten hat „MrBeast“ auf YouTube. Damit ist er der weltweit größte Content Creator auf der Videoplattform. Seine Projekte und Videos nehmen teilweise riesige Ausmaße an. Erst Anfang des Jahres ließ sich der amerikanische YouTuber in einem Lost Place in Kroatien aussetzen. Das Video hat fast 200 Millionen Aufrufe. Um solche Projekte umzusetzen, braucht er ein großes Team, darunter auch enge Freunde des 26-Jährigen. Eine davon, Ava Kris Tyson, musste nun das Team verlassen.

Vorwürfe des Groomings

Seit einigen Tagen tauchen auf X immer mehr Screenshots und Nachrichten auf, die Tyson an Minderjährige geschickt haben soll. Die 28-Jährige soll mit 20 Jahren einem 13-Jährigen sexuelle Nachrichten geschrieben haben. Das vermeintliche Opfer nimmt Tyson aber in Schutz: „Ava hat nie etwas Falsches getan und nur ein paar kantige Witze gemacht. Ich wurde nie ausgenutzt“, schreibt er auf X.

Doch es sind danach weitere fragwürdige Nachrichten auf X aufgetaucht, die Tyson geschrieben haben soll. Diese haben die Diskussion rund um Tysons Verhalten weiter angeheizt. Tyson selbst hat sich für ihr Verhalten entschuldigt, aber betont „sie habe nie jemanden gegroomt“. Außerdem schrieb sie, dass sie sich aus dem Team von „MrBeast“ zurückziehen und von Social-Media zurücktreten wird, um sich auf ihre Familie und ihre mentale Gesundheit zu konzentrieren.

Externe Untersuchungen

„MrBeast“, der mit bürgerlichem Namen James Stephen Donaldson heißt, hat sich ebenfalls auf X dazu gemeldet. Er bestätigt, dass Tyson keine Verbindungen mehr zu dem Kanal „MrBeast“ und dem Unternehmen hat. Zusätzlich werden externe Untersuchungen eingeleitet.