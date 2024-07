Ihr Comeback war leider nur von kurzer Dauer, Sängerin Lena Meyer-Landrut (33) musste in den vergangenen Monaten immer wieder Konzerte absagen. Sie hatte vor den jeweiligen Auftritten mit ernstzunehmenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, musste diverse Male im Krankenhaus behandelt werden.

Alle Auftritte abgesagt

Ihre Fans machen sich große Sorgen um die deutsche Sängerin und senden ihr zahlreiche Genesungswünsche. Die Frau von Sänger Mark Forster (41) hätte am Freitag in Stuttgart sowie am Samstag in Luxemburg auftreten sollen, aber sie muss nun auch diese Konzerte absagen. Ihr Team teilt das via Instagram mit, sie posteten auch eine persönliche Nachricht von Meyer-Landrut: „Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das nicht aufnehmen müsste, aber wie ihr vielleicht gesehen habt, muss ich auch die restlichen Shows aus gesundheitlichen Gründen absagen“. Somit tritt die Ex-ESC-Gewinnerin in diesem Jahr nicht mehr auf. Wann und ob die Konzerte nachgeholt werden, ist noch nicht bekannt.

Gesundheitliche Probleme und starke Schmerzen

Am Sonntag wäre sie bereits das dritte Mal in Folge mit heftigen Schmerzen in die Notaufnahme eingeliefert geworden, deshalb müsse sie nun „die Reißleine ziehen“. Die 33-Jährige bedankte sich trotz allem bei ihren Fans für die Unterstützung und die tollen Konzerte, die stattfinden konnten. Die Mutter einer Tochter müsste sich nun um ihre Gesundheit kümmern und würde sich in den kommenden Monaten mit neuer Energie zurückmelden.

Der erneute Rückfall zeigt, dass die Sängerin noch nicht vollständig genesen ist. In den sozialen Medien gab Meyer-Landrut zuletzt des Öfteren Einblicke in ihre Gefühlswelt. Im Rahmen ihrer Doku „Making Loyal“ sprach sie offen über Depressionen und psychische Probleme, die ihr zu schaffen machten. Was der Sängerin wirklich fehlt, ist nicht bekannt. Es bleibt zu hoffen, dass sie bald wieder auf den Beinen ist.