Seit einiger Zeit teilt Lena Meyer-Landrut (32) in den sozialen Medien immer wieder mysteriöse Nachrichten über ihren Gesundheitszustand. Nach einem Krankenhausaufenthalt im Dezember 2023 deutete die Gewinnerin des Eurovision Song Contest erstmals an, dass sie psychisch leidet. „Der November und der Dezember lasten schwer auf mir. Alles ist grau und dunkel (...)„, schrieb sie damals auf Instagram. In einer neuen Episode der YouTube-Dokumentation „Making Loyal“ gewährt die Sängerin nun einen tieferen Einblick in ihre Gefühlswelt.

In dieser neuen Dokumentation spricht die Interpretin von „Satellite“ ungewöhnlich offen über ihre persönlichen Tiefpunkte im vergangenen Jahr. Sie erwähnt einen „Rückfall in Depressionen im Dezember“, der im Musikvideo zu ihrem neuen Song „Loyal to myself“ durch einen Autounfall dargestellt wird. Der Zusammenstoß symbolisiert, dass sie im vergangenen Winter buchstäblich „gegen die Wand gefahren“ ist, erklärt Lena in dem Clip. Doch die Geschichte hat ein glückliches Ende, denn am Ende kann sie sich aus dem Auto und damit auch von ihren negativen Gefühlen befreien.

Die Arbeit an ihrem neuen Album hat Lena Meyer-Landrut in den letzten Monaten sichtlich an ihre Grenzen gebracht. „Ich sage es, wie es ist: Ich bin einfach erleichtert, wenn das vorbei ist“, äußerte sich die 32-Jährige in der dritten Folge der Dokureihe „Making Loyal“, die den Entstehungsprozess des Albums dokumentiert.