Die deutsche Musikerin Lena Meyer-Landrut (33) hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, musste Ende Juni aufgrund eines medizinischen Notfalls in einer Klinik behandelt werden. Die anstehenden Konzerte musste die Frau von Sänger Mark Forster (41) absagen. In der letzten Woche dann gab die Sängerin selbst Entwarnung und feierte ein Comeback auf der Bühne. Doch nun der nächste Rückschlag: Am Sonntagabend (21. Juli) konnte die Sängerin wieder nicht auftreten - ihr Konzert in Ansbach wurde nur wenige Stunden vor Beginn abgesagt. Ihre Fans sind in Sorge.

Medizinischer Notfall vor Konzert

Auf der Instagramseite der Veranstaltung hieß es am späten Sonntagnachmittag: „Aufgrund eines medizinischen Notfalls kann Lena heute Abend leider nicht bei uns in Ansbach auftreten.“ Und: „Wir hoffen auf euer Verständnis in dieser Situation. Es bricht Lena das Herz, dass sie nicht spielen kann.“

Sängerin kämpft mit gesundheitlichen Problemen

Der erneute Rückfall zeigt, dass die Sängerin noch nicht vollständig genesen ist. In den sozialen Medien gab Meyer-Landrut zuletzt des Öfteren Einblicke in ihre Gefühlswelt. Im Rahmen ihrer Doku „Making Loyal“ sprach sie offen über Depressionen und psychische Probleme, die ihr zu schaffen machten. Sie erwähnt einen „Rückfall in Depressionen im Dezember“, der im Musikvideo zu ihrem neuen Song „Loyal to myself“ durch einen Autounfall dargestellt wird. Der Zusammenstoß symbolisiert, dass sie im vergangenen Winter buchstäblich „gegen die Wand gefahren“ ist, erklärt Lena in dem Clip.