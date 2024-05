„Ich bin schon immer offen mit meinen Gefühlen und Gedanken umgegangen, weil das für mich zum Künstlerinnensein dazu gehört. Deshalb teile ich das auch zu dem Zeitpunkt, zu dem es sich für mich richtig anfühlt“, sagte die 33-Jährige Deutsche. „Privates behalte ich für mich.“ Aber persönliche Dinge habe sie schon immer geteilt.

In einem „Spiegel“-Interview und in ihrer eigenen Doku-Reihe auf YouTube sprach Meyer-Landrut zuletzt offen über ihre psychische Gesundheit und darüber, dass sie in der Vergangenheit oft an sich selbst gezweifelt habe. „Selbstzweifel können auf eine Art zu jeder Zeit wiederkommen. Momentan fühle ich mich relativ stabil in meinem Empfinden dem Erfolg gegenüber“, sagte die Musikerin.

Meyer-Landrut ist mit dem Musiker Mark Forster verheiratet. Die beiden lernten sich im Zuge der Dreharbeiten zu „The Voice of Germany Kids“ kennen und lieben. Ende 2020 gaben sie sich das Jawort, Anfang 2021 wurde das Paar erstmals mit Kinderwagen gesichtet.