Stefan Raabs PR-Maschinerie vor seinem großen TV-Comeback läuft weiterhin auf Hochtouren. Am Samstag will er erneut gegen Regina Halmich in den Boxring steigen und damit nach neun Jahren Pause vor die Kamera zurückkehren.

Für seine groß angekündigte Rückkehr braucht der Entertainer natürlich die richtige Vorbereitung. Deshalb holte er sich Fitness-Influencerin Pamela Reif an seine Seite, die ihn in Form bringen sollte. Die überzähligen Pfunde wollte Raab aber nicht nur mit Training loswerden, sondern auch mit Hilfe „des Doktors“. In dessen Rolle schlüpfte Michael „Bully“ Herbig, wie in Raabs zuletzt geposteten Instagram-Videos zu sehen ist.

Am OP-Tisch von „Doktor Lamborghini“ ging es Raabs Fett - oder besser gesagt seinem Fatsuit - an den Kragen. „Tja Herr Raab, nicht ganz einfach, aber machbar“, versicherte „Bully“ zu Beginn mit strahlend weißem Lächeln. Und dann wurde gebohrt, gesägt, abgesaugt und noch mehr. „Alles neu“ lautete die Devise.

Bisschen Ken, bisschen Trump, bisschen Bohlen

Nach dem Eingriff zeigte sich Doktor Lamborghini zufrieden. Und auch Pamela Reif war begeistert: „Wow, das sieht so schön aus“, strahlte die Influencerin beim Anblick des runderneuerten Stefan Raab. Dann kam der Moment, in dem ihn auch seine 2,6 Millionen Follower zu Gesicht bekamen. „Bisschen Ken, bisschen Trump, bisschen Bohlen - Fertig!“, fasste ein User zusammen. Mit strahlend weißen Zähnen, gestraffter Haut und einer blonden Dauerwelle lächelte Raab in die Kamera. „Danke Herr Doktor Lamborghini. Das ist so schön“, freute sich der mittlerweile 57-Jährige.

Wie sehr der Schönheits-OP-Raab dem echten Raab entspricht, wird sich spätestens am Samstag in Düsseldorf zeigen. Das Mastermind hinter TV-Formaten wie TV Total und Schlag den Star versteht es auf jeden Fall, seine Fans neugierig auf den Boxkampf zu machen. Es wird nach 2001 und 2007 bereits der dritte gegen Regina Halmich sein. Beide Kämpfe gewann die ehemalige Profiboxerin, einmal brach sich ihr Kontrahent sogar die Nase. Auch diesmal „kann Blut fließen“, machte die 47-Jährige im Vorfeld noch einmal deutlich.