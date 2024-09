Kurz vor dem angekündigten Kampf gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) meldet sich Stefan Raab (57) zurück. Im April hatte der ehemalige TV-Star angekündigt, dass er ein drittes Mal gegen die Sportlerin antreten wolle. Das Spektakel soll am 14. September live im Fernsehen übertragen werden, jedoch nicht auf Raabs ehemaligen Stammsender Pro7, sondern auf dem Konkurrenzsender RTL.

Drittes Aufeinandertreffen

Die frühere deutsche Boxerin ist eine Legende im Frauenboxen. Sie absolvierte im Laufe ihrer Karriere 56 Profikämpfe und musste dabei nur einmal eine Niederlage einstecken. 2007 zog Halmich die Profi-Boxhandschuhe schließlich aus. Ihr erster Showkampf gegen den Entertainer 2001 fand also noch während ihrer aktiven Karriere statt, der zweite 2007. Beim angekündigten dritten Kampf im September würde die Ex-Sportlerin nach 17 Jahren erstmals wieder in den Ring steigen.

Halmich trainiert bereits seit Monaten für das Aufeinandertreffen, Raab ließ in letzter Zeit nur wenig von sich hören. Nun gibt er in einem neuen Clip auf Instagram Einblicke in seine Vorbereitungen. Zu sehen ist ein deutlich übergewichtiger Raab, der auf einen Boxsack einschlägt und, den das Training zum Schwitzen bringt. Kurz darauf ist eine strenge weibliche Stimme zu hören: „Mehr Energie, bitte!“ Der Ex-„TV-Total“-Star hat sich als Unterstützung keine Geringere als Influencerin Pamela Reif ins Boot geholt. Die Deutsche ist seit Jahren mit ihren Fitness-Programmen im Netz erfolgreich und hat sich mittlerweile ein Millionenimperium aufgebaut. Zusätzlich soll „der Doktor“ Abhilfe schaffen, um ihn wieder in Form zu bekommen, wie im Video zur Sprache kommt. Was es damit auf sich hat, ist unklar.

Überraschend Rückkehr mit neuer Sendung?

Raab hatte sich eigentlich vor fast zehn Jahren von der Fernsehbühne verabschiedet. Er verkündete 2015 seinen Rückzug aus der Entertainment-Branche und hängte seinen Job als Moderator der Kult-Serie „TV Total“ auf Pro7 an den Nagel. Raab hatte die Show von 1999 bis 2015 moderiert.

In den vergangenen Jahren war er nur mehr hinter der Kamera tätig, entwickelte mit seiner Produktionsfirma RaabTV zahlreiche Unterhaltungsformate: darunter der Nachfolger seiner Kultsendung „Schlag den Raab“, „Schlag den Star“, oder „Das Ding des Jahres“.

Laut „Bild“ soll nach dem Boxkampf nicht Schluss sein, Raab arbeite seit Monaten an einer neuen Sendung. Das neue Format soll am Mittwoch nach dem Kampf starten, es werde noch nach einem passenden Gesicht gesucht. Interessanterweise soll die neue Sendung immer mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, dieser Sendeplatz stehe in direkter Konkurrenz zu Raabs altem Erfolgsformat „TV Total“.