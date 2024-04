Vor rund vier Wochen staunte man am Fernsteinsee am Fernpass nicht schlecht. „Uns wurde gesagt, dass es Dreharbeiten mit einem TV-Star gibt, der längere Zeit nicht im Rampenlicht stand“, erinnert sich Marion Senger van Rens, die Assistentin der Geschäftsführung im Hotel Schloss Fernsteinsee, das derzeit geschlossen hat.

Mehr wusste man nicht. Das rund 15-köpfige deutsche Team filmte beim Taucheinstieg des Hotels, auf dem Wasser und der Insel, abgeschirmt von neugierigen Beobachtern, das berichtet die „Tiroler Tageszetung“. Nun offenbarte sich, dass es sich dabei um den deutschen Promi Stefan Raab (57) handelte. Mit seinem früheren Praktikanten Elton (53) hatte er ein Instagram-Video gedreht, das zuerst als Aprilscherz getarnt wurde, tatsächlich aber kein Witz war.

Das in Tirol produzierte Video diente zur Ankündigung von Raabs Comeback nach zehn Jahren medialer Pause. Er wird am 14. September gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) antreten. 2001 und 2007 hatte er gegen sie schon in zwei Schaukämpfen verloren.

Halmich bestätigte die Pläne. Sie habe sich „nach langer und reiflicher Überlegung“ dazu „entschieden, dass ich es noch mal mache“. Der Vorverkauf für die Tickets in der Düsseldorfer Eventhalle „PSD Bank Dome“ hat begonnen. Am Fernsteinsee wäre Raab auch willkommen. „Wir würden uns freuen, wenn er –wenn wir geöffnet haben – auf einen Kaffee vorbeikommt“, sagt Senger van Rens.