Aller guten Dinge sind drei! Im April hatte Ex-TV-Total-Moderator Stefan Raab (57) angekündigt, ein weiteres Mal gegen Ex-Profiboxerin und zwölffache Weltmeisterin, Regina Halmich (47), antreten zu wollen. Es wäre der dritte Boxkampf der beiden. Doch seitdem herrscht zwischen den beiden offenbar Funkstille. „Ich habe die Katze im Sack gekauft“, erklärte Regina Halmich kürzlich in der ARD-Talkshow „Riverboat“. „Ich habe den Vertrag unterschrieben, und seitdem habe ich nichts mehr gehört und gesehen. Ich glaube, das wird auch so bleiben bis zum 14. September, da werde ich das erste Mal auf ihn treffen.“

Die frühere deutsche Boxerin ist eine Legende im Frauenboxen. 56 Profikämpfe absolvierte sie und musste dabei nur einmal eine Niederlage einstecken. 2007 zog sie die Profi-Boxhandschuhe schließlich aus. Ihr erster Showkampf gegen den Entertainer Stefan Raab 2001 fand also noch während ihrer aktiven Karriere statt, der zweite 2007. Beim angekündigten dritten Kampf im September würde Helmich nach 17 Jahren erstmals wieder die Boxhandschuhe anziehen und in den Ring steigen.

Angst davor hat sie nicht: Beinarbeit, Deckung, Taktik - dreimal die Woche trainiert die 47-Jährige derzeit, um Stefan Raab in wenigen Monaten aus der Reserve zu locken: „Boxen ist wie Radfahren. Das verlernt man nicht. Bis September bin ich wieder topfit“, gibt sie sich siegessicher.

Ihr Trainer sei allerdings bei ihrem Anruf aus allen Wolken gefallen: „Regina, du bist 47“, sei seine erste Reaktion auf den angekündigten Kampf gewesen. Sein „Go“ nach ein paar ersten Trainingsrunden sei für sie Bedingung für ihre Zusage gewesen, denn: „Wir werden richtig zuschlagen“. Und sie sei schlussendlich doch 30 Kilo leichter als ihr Gegner Stefan Raab.

Einen gewissen Druck wurde sie im Vergleich zu den anderen Kämpfen also spüren. „Mir ist klar, das wird eine Megashow.“ Aber was das Tolle sei und was sie doch wundern würde: „Die Leute haben so ein Vertrauen in mich. Die sehen in mir tatsächlich immer noch die Weltmeisterin und das verpflichtet mich. Die wollen keine alternde Halmich, sondern die wollen eine Regina, die den Stefan am 14. September zerlegt.“ Dafür gab es jede Menge Applaus vom Studiopublikum.