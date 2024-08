Die Gerüchteküche brodelt seit Monaten: TV-Star Stefan Raab (57) hatte sich eigentlich vor fast zehn Jahren von der Fernsehbühne verabschiedet. Er verkündete 2015 seinen Rückzug aus der Entertainment-Branche und hängte seinen Job als Moderator der Kult-Serie „TV Total“ auf Pro7 an den Nagel. Raab hatte die Show von 1999 bis 2015 moderiert.

In den vergangenen Jahren war er nur mehr hinter der Kamera tätig, entwickelte mit seiner Produktionsfirma RaabTV zahlreiche Unterhaltungsformate: darunter der Nachfolger seiner Kultsendung „Schlag den Raab“, „Schlag den Star“, oder „Das Ding des Jahres“.

Überraschende Revanche gegen Halmich

Im April folgte die große Überraschung, der 57-Jährige verkündete, dass er am 14. September ein weiteres Mal gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) antreten will. Die beiden trafen bereits zweimal aufeinander. Das Spektakel soll live im Fernsehen übertragen werden, jedoch nicht auf Raabs ehemaligen Stammsender Pro7, sondern auf dem Konkurrenzsender RTL.

Die frühere deutsche Boxerin ist eine Legende im Frauenboxen. 56 Profikämpfe absolvierte sie und musste dabei nur einmal eine Niederlage einstecken. 2007 zog sie die Profi-Boxhandschuhe schließlich aus. Ihr erster Showkampf gegen den Entertainer 2001 fand also noch während ihrer aktiven Karriere statt, der zweite 2007. Beim angekündigten dritten Kampf im September würde Halmich nach 17 Jahren erstmals wieder die Boxhandschuhe anziehen und in den Ring steigen.

Kurz nach der Ankündigung vor einigen Monaten hat die ehemalige Boxerin das Training aufgenommen. Bereits im Vorfeld kündigte sie an: „Wir werden richtig zuschlagen. Boxen ist wie Radfahren. Das verlernt man nicht. Bis September bin ich wieder topfit“.

Neues Format in Planung?

Doch damit nicht genug, in den vergangenen Tagen sickerten weitere Details zu dem Fernsehabend durch. Laut „Bild“ soll nach dem Boxkampf nicht Schluss sein, Raab arbeite seit Monaten an einer neuen Sendung. Angeblich stehen alle Zeichen auf Rückkehr. Diese Gerüchte befeuerte Comedian Oliver Pocher (46) in einer aktuellen Folge seines Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“. „Ich glaube, wenn ich jetzt einmal so in die Glaskugel gucke, dass Stefan sehr zügig erst mal noch einmal weitermachen wird. Dieser TV-Total-Stachel sitzt bei ihm tief.“

Nach Informationen der „Bild“ soll das neue Format am Mittwoch nach dem Kampf auf Sendung gehen, es werden noch nach einem passenden Gesicht gesucht. Raab hätte bereits seit geraumer Zeit an dem neuen Format für RTL gearbeitet. Interessanterweise soll die neue Sendung immer mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, dieser Sendeplatz stehe in direkter Konkurrenz zu Raabs altem Erfolgsformat „TV Total“.

TV-Comeback bei RTL?

Dieses wurde erst 2021 revitalisiert und bekam mit Moderator Sebastian Pufpaff (47) ein neues Gesicht. Bis 2023 war Raab selbst noch maßgeblich an der Entwicklung der Show beteiligt, mittlerweile soll sich der 57-Jährige aufgrund von Meinungsverschiedenheiten weitestgehend zurückgezogen haben. Ein weiteres Indiz, die alte Hausband von „TV Total“, die „Heavytones“, haben ebenfalls ihren Abschied von der Show verkündet und laut Insiderinformationen für die neue Show bei RTL unterschrieben.

Was wirklich hinter dem angeblichen TV-Comeback steckt, bleibt abzuwarten. Aber alle Fans von Stefan Raab wissen aus der Vergangenheit, dass der deutsche Entertainer immer für eine Überraschung gut ist.