Seit Monaten verfolgen Fans von Patrice und Daniel Aminati mit besorgtem Blick den Kampf der 29-Jährigen gegen ihre Krebserkrankung. Bei einer Routineuntersuchung im Frühjahr 2023 wurde an ihrem Hals ein bösartiges Melanom mit Metastasen in den angrenzenden Lymphknoten entdeckt. Seitdem gibt das Ehepaar auf seinen Instagram-Kanälen immer wieder private Einblicke in Patrices Kampf gegen die Krankheit .

„Schmerzen, Krämpfe, schlaflose Nächte, Albträume, Operationen, angstvolles Warten auf Ergebnisse, Termine bei Ärzten, im Krankenhaus, Apotheken, Krankenkasse, Psychologen, nicht enden wollende Infusionen, Tabletten (...)“, so ein Posting auf dem Instagram-Account von Patrice Aminati. „Ich ziehe mich oft zurück, ich kann so oft nicht mehr. Selbst schöne Dinge sind dann unerträglich.“ Erst lief die Behandlung nicht wie erhofft: „Die erste Therapie war leider kein Erfolg.“ Die Metastasen breiteten sich weiter aus, unter anderem bis in ihre Lunge.

Immuntherapie mit Infusionen heilte Patrice Aminati

Jetzt gibt es aber gute Nachrichten: „Am Montag, dem 12. Februar ging ihre zweite Krebstherapie los – dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen. Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen!“, berichtete Daniel Aminati auf Instagram. Nun steht wohl auch der weiteren Kinderplanung nichts mehr im Weg: „Wir kommen wieder… Vielleicht ja dann, so Gott will, mit Kind Nummer zwei!“

Vor einigen Wochen gab es auch schon einen Lichtblick: „Eine Hautmetastase am Bauch, die ich fühlte, tasten und immer größer werden sah, deren wachsende Erhebung mir über Wochen den Angstschweiß ins Gesicht trieb – ich hatte das Gefühl mein ganzer Körper sei nur noch dieses Stück sichtbarer Feind, den ich mit aller Verzweiflung mir rausschneiden lassen wollte – ist weg“, freute sich die 29-Jährige auf Instagram.

Patrice und Daniel Aminati verlobten sich im April 2021 und heirateten im folgenden Jahr. Im August 2022 kam ihre gemeinsame Tochter Charly Malika zur Welt, ein Jahr später folgte die erschütternde Krebsdiagnose.