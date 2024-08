Moderator Daniel Aminati hat in den vergangenen Jahren mehrere Schicksalsschläge überwinden müssen. So kämpft seine Frau Patrice aktuell gegen eine schwere Krebserkrankung. Bei einer Routineuntersuchung im Frühjahr 2023 wurde an ihrem Hals ein bösartiges Melanom mit Metastasen in den angrenzenden Lymphknoten entdeckt. Es folgte ein Behandlungsmarathon. Im März dieses Jahres gab das Ehepaar bekannt, dass sich Metastasen in Lunge und Gehirn gebildet haben. Vor wenigen Wochen gab die Mutter der zweijährigen Charly Malika aber ein positives Lebenszeichen von sich: Eine Hautmetastase sei weg, die neue Therapie scheine zu wirken.

Doch bereits vor zwei Jahren musste Daniel Aminati einen schweren familiären Verlust verkraften: Seine Schwester starb im Alter von nur 46 Jahren an den Folgen einer Alkoholsucht. In einem emotionalen Posting auf Instagram, in dem er Bilder seiner Schwester veröffentlicht, beschreibt er die damalige Situation: „Sie wollte sich partout nicht helfen lassen, wollte sich ihren Ängsten nicht in Klarheit stellen. Stattdessen ist sie immer wieder geflüchtet, in den Rausch, ist abgetaucht in Sphären, in denen sie zumindest für einen Moment vergessen wollte.“ Er finde es unsagbar traurig, dass sie sich selbst so wenig selber schätzen konnte. „Du fehlst“, schreibt er weiter. „Ich denke sehr oft an dich.“

Aminati spricht aber auch jene Menschen an, die aktuell selbst einen Kampf gegen die Sucht führen. „Wir alle brauchen an irgendeinem Punkt in unserem Leben von irgendwem Hilfe. Es ist vielleicht ein Beispiel, welches zu sehr hinkt, eben weil es soooo schwer ist und soviel Mut bedeutet seine Muster zu brechen (Apropos) aber wenn du dir den Arm brichst, gehst du zum Arzt. Oder, wenn du sehr viel Gepäck trägst und eine Strecke mit Steigerung gehen musst, und jemand kommt vorbei, der dir Hilfe anbietet, würdest du diese vermutlich annehmen.“ Man solle das auch unbedingt tun, wenn es um die eigene Seele geht, schließt der Moderator das Posting ab. Mehr als 36.000 Menschen haben das mittlerweile Posting bereits geliked.