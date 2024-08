Auch wenn Richard Lugner in den letzten Wochen und Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, kam es letztendlich trotzdem überraschend und traf die Öffentlichkeit mit voller Wucht: Österreichs bekanntester Baumeister starb Montagfrüh mit 91 Jahren in seinem Zuhause in Döbling.

Emotionales Statement von Simone nach Tod von Richard Lugner

Nun meldete sich seine sechste Ehefrau Simone Lugner mit emotionalen Worten auf Instagram – und gibt einen ersten Einblick in ihr Seelenleben. Zu einem künstlerischen Porträt ihres verstorbenen Mannes schreibt die 42-Jährige: „Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich strahlen sah, bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich auch Deiner war. In Liebe.“

Bereits im April fand Simone für ihren Richard in einem „Kurier“-Interview liebevolle Worte: „Alles, was ich an einem Mann wollte, ist so, wie der Richard ist - einen erfolgreichen Mann, der was darstellt, an den man sich anklammern kann, zu dem man aufschauen kann und von dem man etwas lernen kann.“

Standesamtliche Trauung Anfang Juni

Leider war ihnen als glückliches Ehepaar nur eine kurze Zeit beschieden. Erst am 1. Juni besiegelten Simone und Richard ihre Liebe vor dem Traualtar. Die standesamtliche Trauung ging im Wiener Rathaus über die Bühne. Die kirchliche Eheschließung wäre für den 12. Oktober im Stephansdom geplant gewesen - einen Tag nach Lugners 92. Geburtstag.