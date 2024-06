Baulöwe Richard Lugner (91) traut sich - und das bereits zum sechsten Mal! Am Samstag, dem 1. Juni, findet um 14 Uhr im Wiener Rathaus die standesamtliche Trauung des Baumeisters und seiner Lebensgefährtin Simone „Bienchen“ Reiländer (42) statt. Aus der ursprünglich Feier im kleinen Rahmen wurde zum Leidwesen Lugners nichts. „Das Interesse ist unglaublich groß, das wird wohl riesig“, sagte der Baumeister.

So läuft die Lugner-Hochzeit ab

Um 13.50 Uhr trifft sich die Hochzeitsgemeinschaft im Wiener Rathaus, um 14 Uhr geht die standesamtliche Trauung im Steinernen Saal 2 mit rund 50 Gästen über die Bühne. Der 91-Jährige hat als Trauzeugen Sohn Alexander ausgewählt. Nach der Zeremonie wird sich das frischvermählte Paar der Öffentlichkeit präsentieren. Um 14.30 Uhr werden die Lugners das Rathaus über den Ausgang in der Lichtenfelsgasse verlassen - hier sollen auch Privatpersonen die Chance bekommen, Fotos zu machen. Die kirchliche Eheschließung folgt jedoch erst am 12. Oktober im Stephansdom, einen Tag nach Lugners 92. Geburtstag.

Aufgeregt sei der erfahrene Bräutigam nicht, die meisten Sorgen bereitet Lugner ohnehin das Wetter. Für den Nachmittag werden von den Meteorologen der Geosphere Austria Regenschauer in Wien prognostiziert. „Es schaut sehr schlecht aus“, äußert sich Lugner im Vorfeld. Geplant ist eigentlich, dass Brautpaar und Gäste nach der Zeremonie in offenen Oldtimerbussen zuerst das Rathaus umrunden und dannach ins Palais Auersperg gefahren werden. Dort findet ab 15 Uhr ein Empfang statt. Hier stehen die Programmpunkte „Hochzeitstorte anschneiden“ (16.35 Uhr) sowie der Brauttanz (17 Uhr) an. Um 19 Uhr ist das Fest zu Ende. Die Hochzeitsnacht wird das frisch vermählte Paar dann in einem Wiener Nobelhotel verbringen. Eine große Hochzeitsreise ist danach nicht geplant.

Wenig Zeit für Hochzeitsvorbereitungen

Um sich auf die Hochzeit vorzubereiten und möglichst fit in seine sechste Ehe zu starten, gönnte sich der Bräutigam zuvor eine Auszeit am Wörthersee im Hotel Vivamayr in Maria Wörth. Dort unterzog er sich einer Fastenkur. Auch Fahrradfahren und eine Sauerstofftherapie sollen täglich am Programm gestanden sein. Seine Verlobte verbrachte die letzten Tage vor der Trauung mit ihrer Schwester und Trauzeugin Sonja.

Frisch von einem Kuraufenthalt nach Wien zurückgekehrt, hatte Richard Lugner am Freitag nicht viel Zeit für die Hochzeitsvorbereitungen. „Ich muss noch meinen Cut abholen, den Brautstrauß aussuchen und den Koffer fürs Hotel packen“, sagte der Baumeister gegenüber der APA. Den Cut, den der Baumeister noch vor seinem Gesundheitsaufenthalt ausgesucht hat, will Lugner „entsprechend der Tradition“ anstatt eines schwarzen Anzuges bei der standesamtlichen Hochzeit im Wiener Rathaus tragen. Mehr Platz darin hat er trotz absolvierter F.X.-Mayr-Kur aber nicht. „Das hat heuer leider nicht geklappt“, so der Baumeister.

Die letzte Hochzeit?

Mit Hochzeiten hat Lugner jedenfalls viel Erfahrung: Das erste Mal heiratete er 1961 Christine Gmeiner. Nach 17 Jahren trennte sich das Ehepaar. 1979 heiratete der Baumeister erneut. Diese Verbindung hielt aber nur vier Jahre. „Cornelia (Hahn, Anm.) hat mir der damalige OPEC-Generalsekretär ausgespannt“, meinte Lugner. Es folgte Ehe Nummer drei mit Susanne Dietrich. Die Verbindung endete tragisch: 1984, kurz nach der Scheidung, fiel Dietrich nach einer Schönheitsoperation ins Koma und starb. Mit Christina „Mausi“ Lugner folgte die wohl bekannteste Partnerin des Baumeisters. Das Paar heiratete 1991 und machte jahrelang gemeinsam das Societyparkett unsicher. 2007 endete aber auch diese Ehe. Am 13. September 2014 heiratete Lugner bei einer als Medienspektakel inszenierten fünften Hochzeit im Wiener Schloss Schönbrunn das deutsche Playmate Cathy Schmitz. Hier war bereits nach zwei Jahren wieder Schluss. Die Trauung mit Simone Reiländer soll nun „die letzte“ sein. Dies hatte der Baumeister bei seiner fünften Hochzeit allerdings auch gesagt.

