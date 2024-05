Da staunten Besucher und Mitarbeiter des berühmten Affenbergs Landskron am Mittwoch wohl nicht schlecht, als Richard Lugner (91) mit seiner baldigen Ehefrau Simone „Bienchen“ Reiländer (42) auftauchte. Der Baumeister bereitete sich bekanntlich im Kurhotel „Vivamayr“ in Maria Wörth auf die Hochzeit vor, nun wollte er anscheinend - ganz standesgemäß - noch tierische Eindrücke in Kärnten sammeln.

„Mörtel“ Lugner war sichtlich begeistert von den Affen © Abenteuer Affenberg

„Mörtel“ Vorliebe für Tierisches

Richard Lugner und die Tiere - eine ganz besondere Beziehung, auch wenn sich vieles in dieser „nur“ auf Tiernamen bezieht. Alles begann mit „Mausi“, wie er seine vierte Frau Christina (verheiratet von 1991 bis 2007) öffentlich nannte. Es folgten Beziehungen mit Bettina „Hasi“ Kofler (2008), Sonja „Käfer“ Schönanger (2008/09), Nina „Bambi“ Bruckner (2009), Anastasia „Katzi“ Sokol (2009–2013), Bahati „Kolibri“ Venus (2013/14). Im Jahr 2014 heiratete Lugner sogar ein fünftes Mal, diese Ehre wurde Cathy „Spatzi“ Schmitz zuteil, die Ehe wurde 2016 wieder geschieden.

Sechste (und letzte?) Hoffnung

Im Juli 2021 wurde dann die Beziehung zu Simone „Bienchen“ Reiländer öffentlich, im Oktober verlobte er sich mit ihr - im Dezember wurde die Verlobung wieder gelöst. Doch die beiden fanden wieder den richtigen Weg zueinander, am Samstag soll es nun die (für „Mörtel“ sechste) Hochzeit geben - seine letzte, wie er meint. Das bekräftigte er allerdings auch im Zuge seiner fünften bereits.