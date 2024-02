Er ist eine lebende Legende in Österreich: Richard Lugner. Doch seine Society-Auftritte der letzten Jahre - nciht nur jene am Wiener Opernball - überdeckten, die wirtschaftliche Karriere des 91-jährigen Wiener Unternehmers. Wir blicken auf sein Wirken abseits des Blitzlicht-Gewitters mit Katzi, Mausi, Spatzi, Bambi & Co. und beleuchten auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten seines Imperiums.

