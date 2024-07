Schauspielerin und „Glee“-Star Lea Michele (37) erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Zandy Reich. Dies hat die 37-Jährige im März dieses Jahres via Instagram verkündet. Am Muttertag verkündete die Schauspielerin in einem emotionalen Post, mit Babybauch in perfekter Pose, das Geschlecht des Babys: Die bald zweifache Mutter erwartet eine Tochter. Die Jahre seit der Geburt ihres Sohns Ever (3) hatten für Michele jedoch Schicksalsschläge parat.

Kein leichter Weg zum Familienglück

Dass es die “Glee“-Schauspielerin mit einer erneuten Schwangerschaft nicht leicht hatte, machte Michele im Podcast „BDA Baby“ von Katherine Schwarzenegger (34) deutlich. Nach der Geburt ihres Sohnes hatte die 37-Jährige „zwei hintereinander liegende, sehr früh gescheiterte Schwangerschaften“. Davor hatte Michele noch keine Fehlgeburt. Bei der ersten Fehlgeburt machte sich die Schauspielerin noch keine ernsten Gedanken, bei der kurz darauffolgenden wurde ihr bewusst, dass etwas nicht stimme.

Diagnose Endometriose

Den Kinderwunsch ließ Michele 2022 während der Rolle im Broadway-Musical „Funny Girl“ ruhen, erlitt etwas später jedoch eine weitere Fehlgeburt. Danach erhielt sie die Diagnose Endometriose, eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Michele unterzog sich einer Operation, musste viele Medikamente sowie Spritzen in Kauf nehmen, um die Schwangerschaft zu ermöglichen.

Fehlgeburt war nicht der erste Schicksalsschlag

Die Schauspielerin stand schon im Kindesalter auf der Bühne und hatte Rollen in etwaigen Musicalproduktionen. Ihren Durchbruch machte Michele mit ihrer Hauptrolle als Rachel Berry in der Serie „Glee“, für die sie von 2009 bis 2015 vor der Kamera stand. Mit ihrem „Glee“-Co-Star Cory Monteith war Michele sowohl in der Serie als auch im echten Leben zusammen. Besonders tragisch endete ihr Liebesglück 2013, als Monteith im Alter von nur 31 Jahren verstarb.