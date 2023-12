Sie haben sich in diesem Jahr wohl das schönste Weihnachtsgeschenk ihres Lebens gemacht - Ana (30) und Tim Johnson (31) hatten seit mehr als fünf Jahren einen Wunsch, sie wollten endlich Eltern werden. Doch der Weg bis zur Schwangerschaft war steinig, das Ehepaar musste viele Rückschläge verkraften. Bei der 30-Jährigen wurde ausgeprägte Endometriose diagnostiziert, ein Arzt versicherte der jungen Frau damals: „Sie werden auf natürlichem Wege niemals Kinder bekommen können!“

Mut nicht verloren

Das Paar war nach dieser Hiobsbotschaft am Boden zerstört, verlor jedoch den Mut nicht. Die Influencer entschieden sich für den Weg in eine Kinderwunschklinik. Sie teilten ihre Gedanken mit ihrer Community, sprachen offen über ihre Fehlschläge. Ana Johnson wollte anderen Mut machen und sich nicht auf das Kinderkriegen versteifen: „Ich habe versucht, den Kinderwunsch nicht mein Leben bestimmen zu lassen, sondern auch normal weiterzuleben, so normal wie es eben geht.“

Endlich schwanger

Nach zahlreichen fehlgeschlagenen Behandlungen war es im April endlich so weit: Die 30-Jährige wurde schwanger. Überglücklich verkündeten sie ihren Fans die frohe Botschaft. Seitdem nahmen die werdenden Eltern ihre Community in den sozialen Medien Tag für Tag mit und teilten ihre Vorfreude auf ihr erstes Kind.

Kürzlich erblickte ihr Sohn endlich das Licht der Welt. „Nach fast 5 Jahren halten wir nun unseren größten Schatz in den Händen und können unser Glück kaum in Worte fassen. Wir sind verzaubert, verliebt und einfach unheimlich glücklich, dass wir das hier erleben dürfen“, schreiben sie zu einem ersten Familienfoto, auf dem sie die kleine Hand ihres Babys halten.

Die Geburt sei, laut eigenen Angaben, etwas anders verlaufen, als sie es im Vorfeld geplant hatten. Es sei „dennoch wunderschön“ gewesen. Mittlerweile sind die drei zu Hause und lernen sich kennen. Die Johnsons verraten im Rahmen des Postings auch den Namen ihres kleinen Wunders: Maui.

„Diese Liebe die man für diesen kleinen - eigentlich ja sogar noch unbekannten Menschen - empfinden kann ist endlos! Die komplette letzte schlaflose Woche, Schmerzen, Chaos im ganzen Haus und die Emotionen die mit uns aktuell durchgehen, sind sofort vergessen, sobald wir unserem kleinen Maui in die großen Knopfaugen schauen“.