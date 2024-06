Bei der Men‘s Fashion Week in Paris hatte Demi Moore (61) zwar auch Augen für die Mode der Luxusdesigner. Doch jemand anderes zog ihr Interesse noch viel stärker auf sich: In der Front Row des Labels Dior Homme saß sie neben dem 26-jährigen britischen Schauspieler Micheal Ward - und die beiden unterhielten sich sichtlich bestens, berichtet das Star-Magazin „Gala“.

Fotos zeigen die Sitznachbarn, wie sie die Köpfe eng zusammenstecken und Demi Moore herzlich lacht, dabei berühren sich auch die Hände der beiden. Sie wirken jedenfalls sehr vertraut. Mit der anderen Hand umklammert die Ex-Frau von Bruce Willis ihren Chihuahua Pilaf. Immer wieder beugt sich Micheal Ward zu Demi Moore rüber, scheint ihr etwas ins Ohr zu flüstern, sie reagiert mit einem Kichern. Demis Tochter Scout LaRue Willis (32), die rechts von ihrer Mutter sitzt, ist indes vertieft in ein Gespräch mit Schauspieler Thomas Doherty (29). Die Fashion Show von Dior Homme, die am Freitag, 21. Juni 2024, in der Kirche Val-de-Grâce stattfand, wurde für die Fotografen dabei kurz zur Nebensache.

Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass sich Fotos mit einer erfundenen Flirt-Story schlicht und einfach besser verkaufen lassen als ohne. Immerhin hieß es erst vor drei Wochen, Demi Moore wäre mit einem ganz anderen Mann enger verbunden als nur befreundet - und auch hier gab es natürlich Fotos. In dem Fall kreisten die Gerüchte um das Model Joe Jonas (34), mit dem sie bei einem Abendessen in Frankreich verliebte Blicke ausgetauscht haben soll.