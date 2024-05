Sorge um „Vampire-Diaries“-Star Nina Dobrev (35): Die Schauspielerin zeigte sich am Montag mit Halskrause und Beinschiene auf Instagram. Eigentlich sollte es am Wochenende eine lustige Spritztour mit einem sogenannten „Dirt Bike“ werden. Doch die 35-Jährige ist bei ihrem Ausflug mit dem Mountainbike schwer gestützt und musste ins Spital. Dazu postete sie auf Instagram zwei Schnappschüsse mit der Bildunterschrift: Wie es begann und wie es endete.

Genaueres über den Unfallhergang und den Grad ihrer Verletzungen gab die Schauspielerin bislang nicht bekannt. „Mir geht es gut, aber ich habe eine lange Genesungszeit vor mir“, postete die 35-Jährige in einer Instagram-Story. Bekannt ist jedoch, dass Dobrev, die in Bulgarien geboren wurde und in Kanada aufwuchs, gerne waghalsige Outdoor-Aktivitäten unternimmt. Immer wieder zeigte sich die Schauspielerin, die mit dem US-Snowboard-Star Shaune White (37) liiert ist, in der Vergangenheit bei verschiedenen sportlichen Aktivitäten.

Binnen weniger Stunden, nachdem Dobrev den Post veröffentlicht hatte, erreichten die Schauspielerin mehrere tausend Genesungswünsche.