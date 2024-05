Operetten- und Musical-Star Dagmar Koller erlitt Ende 2023 einen Oberschenkelhalsbruch. Wie nun bekannt wurde, ist sie seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. „Es geht mir gut, aber mein Körper ist nicht so stark, wie ich es mir wünschen würde“, erzählt sie der deutschen Bild-Zeitung. „Ich sehe manchmal an mir herunter und denke: So ein Mist! Der blöde Fuß, das blöde Bein. Aber soll ich deshalb Trübsal blasen? Nein!“

Regelmäßige Physio- und Ergotherapie stehen auf dem Plan der 84-Jährigen, außerdem wird sie von einer Krankenschwester umsorgt. „Ich hatte schlimme Schmerzen, aber jetzt geht es schon wieder.“ Sie habe ihr Leben lang getanzt. „Vielleicht hilft mir dieses Training heute.“ Der Rollstuhl sei für sie das kleinste Problem. „Ich kann doch damit überall hin!“

Auf der Bühne will Koller jedoch nicht mehr stehen. „Ich habe keine Lust mehr. Ich habe doch auch wirklich genug gearbeitet. Wenn wirklich noch mal ein gutes Angebot käme, würde ich überlegen, aber ich bin eigentlich sehr froh, dass ich über meine Zeit verfügen kann.“