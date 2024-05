„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (35) und „Alarm für Cobra 11“-Star Tom Beck (46) sind im April zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach der Geburt eines Sohnes 2019, durfte sich das Schauspielpaar diesmal über eine kleine Tochter freuen. „Wir sind Hals über Kopf verliebt in die kleine Maus und unser Herz springt vor Glück!“, verkündeten die beiden stolz via Social Media. Doch dann wurde es überraschend ruhig um die junge Familie, es gäbe „unerwartete Komplikationen“, hieß es nur.

Nun, fast vier Wochen später, meldet sich die frisch gebackene Zweifachmama erstmals selbst zu Wort: „Kurze Zusammenfassung: Ich habe mich sechs Tage vor der Geburt leider mit Ringelröteln angesteckt“, berichtet Kavazi in einer Instagram-Story und ergänzt: „Was nicht so ohne war.“

Gefahr für Mutter und Kind

Vor allem in den ersten zwanzig Schwangerschaftswochen sei die Erkrankung eine große Gefahr für die Mutter sowie das ungeborene Kind. Zwar war das nicht der Fall bei der Schauspielerin, doch „dadurch, dass das sechs Tage vor der Entbindung war, hat es mein Immunsystem oder meinen Körper einfach so zerlegt, würde ich sagen“, so Kavazi weiter. Die Geburt habe sie in einem geschwächten Zustand bewerkstelligen müssen, zu den Ringelröteln kam dann auch noch ein bakterieller Infekt dazu: „Ich war dann noch anderthalb Wochen im Krankenhaus [...], mit fast 40 Grad Fieber, keiner wusste so richtig, was los ist.“

Mittlerweile gehe es ihr aber besser, gibt die Schauspielerin Entwarnung, gleichzeitig bittet sie ihre Follower, die Erkrankung durch Ringelröteln nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Immer noch werde diese nämlich unterschätzt, so Kavazi. Vor allem für Schwangere oder immungeschwächte Personen bestehe aber eine Gefahr.

Auch ihrer neugeborenen Tochter gehe es gut, so die Schauspielerin weiter, die auch ihrem Ehemann Tom Beck Rosen streut: „Zum Glück war Tom mit im Krankenhaus, der wirklich ganz tolle Arbeit geleistet hat – bester Ehemann und bester Papa ever“, strahlt sie in ihrer Insta-Story und gibt sich zuversichtlich: „Ich werde viel mit meinen Kindern kuscheln und dann bin ich wieder am Start!“

Die griechisch stämmige Schauspielerin und ihr Mann sind seit 2018 verheiratet, im November 2019 kam ihr erstes Kind zur Welt. Seit 2017 ist Kavazi Teil des GZSZ-Ensembles, voraussichtlich 2025 wird sie wieder für die RTL-Serie vor der Kamera stehen. Ihr Mann spielte von 2008 bis 2013 bei „Alarm für Cobra 11“ mit und ist immer wieder in verschiedenen TV-Formaten zu sehen.