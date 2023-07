Für Nina Dobrev (34) begann bereits alles sehr früh, in jungen Jahren wurde die gebürtige Bulgarin für die Teenie-Show "Degrassi" gecastet. Seidem ging es steil bergauf für Dobrev, die eigentlich Nikolina Kamenowa Dobrewa heißt.

Heute hat die Schauspielerin alles, was man sich wünschen kann: eine erfolgreiche Karriere, tolle Freunde und eine feste Partnerschaft, die ihr Halt gibt. Die 34-Jährige, die zu einem Großteil in Kanada aufgewachsen ist, hat seit einigen Jahren Ex-Profi-Snowboarder Shaun White an ihrer Seite und scheint nach dem Liebes-Aus mit Ex-Co-Star Ian Somerhalder wieder im Reinen mit sich selbst. Sie ist zudem erfolgreiche Unternehmerin und hat mit Freundin Julianne Hough eine Weinmarke gegründet.

Nina Dobrev und ihr Partner Shaun White © IMAGO/NurPhoto

Der Weg ins Rampenlicht

Doch wie nahm damals alles seinen Anfang und wie schwierig war es wirklich als Tochter von Immigranten in einem fremden Land, das sie jetzt Heimat nennt, aufzuwachsen? Darüber spricht Dobrev erstmals in einer aktuellen Folge des Erfolgspodcasts "Podcrushed". Die Moderatoren Penn Badgley, Nava Kavelin und Sophie Ansari holten bereits viele Prominente vor das Mikrofon und sprachen mit ihnen über ihre Schulzeit, die erste große Liebe und peinliche Momente.

Auch Nina Dobrev gab ihnen einen Einblick in ihre Kindheit und Jugend im Showbusiness und spricht offen über Probleme, die sie aufgrund ihrer Herkunft mit sich selbst hatte. Nina wurde in Europa geboren, wechselte mehrmals ihren Wohnsitz und lebte in Bulgarien und Kanada. "Beide Orte waren für mich ein Stück Heimat, auf ihre eigene Art und Weise", erzählt die Schauspielerin.

Ihre Eltern zogen mit ihr im Alter von zwei Jahren nach Kanada, mit zehn Jahren ging es für die heute 34-Jährige wieder zurück nach Bulgarien, allerdings nur für zwei Jahre. Diese Zeit sei "ein Abenteuer" gewesen. Dobrev hätte erst rückblickend auf diese Zeitspanne verstanden, wie prägend diese Jahre für sie gewesen seien. "Meine Eltern sprachen mit mir zu Hause nur Bulgarisch, als wir zurückgingen, merkte ich erst, wie schlecht ich die Sprache konnte. Da das europäische Schulsystem dem amerikanischen voraus war, stuften sie mich zwei Klassen zurück."

Sie fühlte sich in dieser Zeit sehr unwohl und musste nach der Schule mit einem Tutor lernen, um zurechtzukommen. Aber als Dobrev zurück nach Kanada kam, war sie ihren Schulkollegen aufgrund dessen um einiges voraus.

Hausaufgaben statt Castings

Neben der Gymnastik, einen Sport den Nina als Kind und Jugendliche liebte, war ihre große Leidenschaft immer die Schauspielerei. Sie besuchte eine Schule mit speziellem künstlerischem Schwerpunkt, dort sprang der Funke über. Es sei aber nicht immer einfach gewesen, da ihre Eltern sehr streng waren. "Sie hatten wenig für die Filmindustrie übrig, sie verstanden es nicht wirklich, haben es nicht ernst genommen. Aber dann haben sie bemerkt, dass ich mich lieber auf Castings vorbereitete und Text lernte, als meine Hausaufgaben zu machen."

Nachdem ihre Eltern ihren Leistungsabfall bemerkt hatten, musste Nina jede Woche ein Buch lesen und ihnen eine Zusammenfassung abgeben. Sonst durfte sie keinerlei Castings besuchen. Bald darauf bekam sie ihre erste größere Rolle in der Teenie-Serie "Degrassi", die ein Kassenschlager werden sollte.

"Wollte dazugehören"

Trotz des Erfolges merkte Nina bereits früh, dass ihr familiärer Hintergrund im Vergleich zu ihren Freunden in Torronto, anders war. "Torronto ist zwar eine multikulturelle Stadt, aber unser kultureller Hintergrund war anderes. Meine Freunde hatten immer brandneue Sachen, wir kauften oft Second Hand Kleidung". Ein Kindheitstraum sei es daher gewesen, einen Kleiderschrank voll neuer Kleidung zu besitzen. "Ich wollte einfach dazugehören." Heute, viele Jahre später möchte sie ihrem 12-jährigen Ich vor allem eines mitgeben: "Akzeptiere die kulturellen Unterschiede, sei nicht so unsicher wegen all dem. Sei einfach du selbst, das ist genug!"

Auch ihr Selbstbewusstsein musste sich die 34-Jährige hart erarbeiten. "Ich war keine typische Schönheit. Ich hatte jahrelang eine Monobraue, schiefe Zähne und krauses Haar." Dobrev sei nun im Einklang mit sich und ihrem Selbstbild. Die Arbeit am Set der Serie "The Vampire Diaries", die ihr internationale Bekanntheit verschaffte, hätte ihr sehr dabei geholfen. Da sie im Verlauf von acht Staffeln vier verschiedene Charaktere spielte, entdeckte sie viele Seiten ihrer Persönlichkeit, die sie vorher nie wahrgenommen hatte. Heute hat sie akzeptiert und verstanden, dass all diese Eigenschaften ein Teil von ihr sind und sie einzigartig machen.

Dobrev spricht auch über Hasskommentare im Netz, die sie sehr wohl verletzen würden. In seltenen Fällen antwortet sie den Personen auch. Ihre Botschaft: "Denkt nach, bevor ihr etwas kommentiert, denn es befindet sich immer eine Person auf der anderen Seite der Nachricht. Wir sind keine Roboter, solche Aussagen machen etwas mit uns."