Fürst Albert II. (66) stand in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik. Seine Eskapaden und Skandale gingen wiederholt durch die Presse. Der Gesundheitszustand von Ehefrau Charlène (45) sowie eine mögliche Trennung von ihr waren ein gefundenes Fressen für die Medien, es wurde immer wieder gemutmaßt, ob die beiden noch eine „echte“ Ehe führen. Zudem machte der monegassische Royal mit seinen Frauengeschichten von sich reden, er hat mehrere uneheliche Kinder und Ex-Geliebte.

Skandale bringen Königshaus in Schieflage

Eine heimliche Änderung der Thronfolge sorgte Ende 2023 ebenfalls für Furore. Falls ihm vor dem Erreichen des 18. Lebensjahres seines Sohnes Jacques (9) etwas zustoßen sollte, war vorgesehen, dass Charlène als Prinzregentin ihren Sohn vertreten würde. Das wurde geändert. Statt Charlène würde im Notfall nun ein Regentschaftsrat die Macht übernehmen. Dieser besteht aus sieben Personen, darunter auch Alberts Frau und seine Schwestern.

Zudem sorgte ein Finanzskandal für Wirbel in Monaco. Der Landespatron hat seinen langjährigen Vermögensverwalter wegen angeblicher Veruntreuung entlassen. Dieser packte vor Gericht aus und behauptete, dass der Fürst Steuern in Frankreich unterschlagen haben soll. Weitere Ungereimtheiten muss Albert wohl bald vor Gericht ausführen.

Größter Wunsch

An seinem heutigen 66. Geburtstag hat der Fürst wohl besonders einen Wunsch: Ruhe und Frieden. Die royale Familie möchte die Skandale und Schlagzeilen der vergangenen Wochen und Monate hinter sich lassen und nach vorne blicken. Daher wird der 66-Jährige seinen Ehrentag wohl im Kreise seiner Liebsten verbringen und auf eine pompöse Feier verzichten.

Er möchte sein Image in dem kommenden Jahr wieder aufbessern und für gute Schlagzeilen sorgen. Prinzessin Charlène scheint sich zumindest wieder sehr wohl in ihrer Haut zu fühlen. Die Zweifach-Mama strahlte bei den vergangenen Terminen in der Öffentlichkeit regelrecht und scherzte mit ihrer Familie.