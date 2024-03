Wer von königlichem Blut ist - oder jemanden geheiratet hat, in dessen Adern selbiges fließt - füllt seinen Kleiderschrank vorzugsweise mit luxuriösen Gewändern. Da stellt sich natürlich die Frage, wer von den royalen Damen jedes Jahr am meisten Geld für den neuen Luxus-Look ausgibt. „Ufo no more“ (Unidentified Fashion Object) veröffentlichte kürzlich ein Ranking mit den teuersten Kleiderkäufen der wichtigsten weiblichen Royals im Jahr 2023.

Auf Platz eins schaffte es mit 370.000 Euro Fürstin Charlène von Monaco (46) und das sogar mit Abstand. Diese Summe entspricht der Hälfte ihrer Ausgaben im Vorjahr - 2022 gab sie rund 740.000 Euro aus. Auf Platz zwei folgt Prinzessin Eugenie von York (33), Die britische Adelige gab fast 200.000 Euro für ihren neuen Look aus.

Auf den Plätzen drei bis sechs liegen Britinnen. Prinzessin Kate (42) ist dafür bekannt, für ihre Verhältnisse eher wenig Geld für neues Gewand auszugeben. Die Ehefrau von Prinz William (41) bezahlte 2023 rund 110.000 Euro in frische Outfits. Hinter ihr auf den Plätzen vier und fünf folgen Prinzessin Beatrice (35) mit rund 108.000 Euro und die Großherzogin von Luxemburg, Maria Teresa (67), mit 106.000 Euro. Auf Platz 6 liegt mit Herzogin Meghan (42) die vierte Frau aus dem britischen Königshaus in diesem Ranking. Sie investierte knapp 97.000 Euro in ihre Garderobe.

Zusammen haben die sechs Royals in diesem Ranking 2023 knapp unter eine Million Euro für Kleidung ausgegeben.

