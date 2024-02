Am 31. August dieses Jahres werden sich die norwegische Prinzessin Märtha Louise (52) und ihr Partner Durek Verrett (49) das Jawort geben. Dass bei diesem mit Spannung erwarteten Ereignis die Prominenz des norwegischen Königshauses, wie König Harald (86) und Königin Sonja (86), anwesend sein wird, überrascht nicht. Mittlerweile sickerte aber auch durch, dass Stars aus der Film- und Musikbranche eingeladen sind.

Das skandinavische Promi-Magazin „Se og Hør“ durfte in dieser Woche einen ersten Blick auf die Gästeliste werfen. Ganz oben auf der Liste von Märtha Louise und Durek Verrett steht die Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (unter anderem „Shakespeare in Love“) mit ihrem Ehemann Brad Falchuk. Wie „People“ 2022 berichtete, soll Verrett seine langjährige Freundin Paltrow sogar um ihre Meinung bezüglich des Verlobungsrings gefragt haben. „Ich wusste, dass sie sehr wählerisch ist, wenn es um schöne Dinge geht, also wollte ich, dass sie die Erste ist, die ihn sieht“, sagte der Schamane damals. Paltrow soll außerdem gut mit Kronprinzessin Mette-Marit (50), der Frau des Thronfolgers Haakon von Norwegen (50), befreundet sein.

Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow sollen die Riege der Stars bei der royalen Hochzeit anführen © IMAGO / Billy Bennight

Ebenfalls eingeladen sein soll Schauspieler und Musiker Lenny Kravitz (59). Der US-Amerikaner feierte in Österreich unter anderem mit seinen Songs „Fly Away“ und „I‘ll Be Waiting“ Erfolge. Außerdem spielte er bereits in mehreren Filmen mit, unter anderem in der „Tribute von Panem“-Reihe. Woher Märtha Louise und Durek Verrett Lanny Kravitz genau kennen, konnte das Promi-Magazin nicht beantworten.

Auch Lenny Kravitz soll dabei sein © AFP / Michael Tran

Bei Regisseur Joachim Rønning (51) ist hingegen klar, warum er zur Hochzeit eingeladen ist. Der Filmemacher ist Landsmann von Märtha Louise und gut mit den beiden befreundet. Er führte unter anderem bei „Maleficent“ und „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ Regie. Durek besuchte 2023 eine Oscar-Party, die Rønning und seine Frau Amanda Hearst (40) veranstaltet hatten. Außerdem waren er und die Prinzessin auf Rønnings Silvesterparty im vergangenen Jahr.

Nicht ganz so berühmt - zumindest hierzulande - sind die beiden norwegischen Schauspieler Lars Berteig Andersen (35) und Bjørn Alexander Jeffrey Olsen (34), die ebenfalls eine Einladung erhalten haben sollen. Zusammen mit Durek Verrett höchstpersönlich bilden sie außerdem das Musiker-Trio „The Jackeeters“. Auf der Hochzeit selbst soll es keine Einlage der Band geben, davor beziehungsweise bei der Party danach sei aber nichts ausgeschlossen.

Königsfamilie gegen die Beziehung

Die Familie von Prinzessin Märtha Louise stand der Beziehung zu Durek Verrett von Beginn an skeptisch gegenüber. Dies liegt vor allem an den kontroversiellen Ansichten des „Schamanen in sechster Generation“. So behauptet er beispielsweise in seinem Buch „Spirit Hacking“, dass Menschen selbst entscheiden, ob sie an Krebs erkranken. Während der Corona-Pandemie verkaufte er außerdem Medaillons um über 200 Dollar, die eine Covid-19-Infektion angeblich heilen konnten.

Aufgrund dessen distanzierte sich der norwegische Hof auch von der Hochzeit der beiden und kündigte an, keine finanzielle Unterstützung leisten zu wollen. Märtha Louise und Durek Verrett müssen sich also alleine um die Feier im Hotel „Union“ im norwegischen Geiranger kümmern. Anwesend sein werden die Mitglieder der Königsfamilie allerdings.