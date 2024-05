In diesem Jahr wird am 12. Mai der Ehrentag der Mütter gefeiert, doch wie Franz Haberl auf Facebook meint, sei der Muttertag vom 1. Jänner bis 31. Dezember. Aber anlässlich des heutigen Tages haben wir unsere Fans gefragt, was an ihren Mamas besonders toll ist. „Dass sie immer da war, und zum Glück noch ist. Mit ihr haben wir uns nie alleine oder einsam gefühlt“, schreibt etwa Manfred Prenner. Nadja Hain nennt ihr Mama „ein Goldstück durch und durch“. Sie sei phänomenal in allem, was sie tue. „Der Dank, der ihr gebührt, den kann man gar nicht aufwiegen. Mama, wir danken dir für alles, was du für uns tust und dass du immer für uns da bist. Wir lieben dich.“

Tamara Enzinger, Mitsuri Kanroji und Lisa Grassler meinen, an ihnen Mamas sei einfach alles toll. Und Selina Preissl schreibt, dass ihre Mama immer für sie da sei. „Ich liebe sie.“

Was Redakteurinnen und Redakteure ihren Müttern sagen wollen

Liebe Leserinnen und Leser, schreiben auch Sie anlässlich des Muttertags in den Kommentaren, was an Ihren Mamas besonders toll ist.