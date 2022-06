Trooping the Colour war der Auftakt der mehrtägigen Feierlichkeiten rund um das 70-jährige Thronjubiläum der Queen. Der engste Kreis der royalen Familie nahm an der Parade teil und zeigte sich anschließend für das abschließende "Fly Past" der britischen Militärflugzeuge auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Die einzigen die fehlten: Prince Harry, Meghan und Prince Andrew. Harry und Meghan sind für die Jubiläumsfeierlichkeiten aus den USA angereist, der Zutritt zum Balkon blieb dem Paar allerdings verwehrt.

Modetechnisch zeigte sich die royale Familie rund um die Monarchin nicht nur auf dem Balkon als Einheit, auch hinsichtlich Farbschema scheint man sich abgesprochen zu haben. Camilla und die Kinder des Herzogs und der Herzogin von Cambridge, William und Kate, erschienen in farblich zusammenpassenden Outfits - sie alle trugen ein blasses Blau, perfekt passend zu Hut und Mantel der Queen.

Zartes Blau dominierte bei den Royals am Balkon des Buckingham Palastes © APA/AFP/DANIEL LEAL

High Street-Kleider und recycelte Mode

Kate erschien in einem bereits bekannten Outfit, einem eleganten, weißen Kostümkleid des britischen Designers Alexander McQueen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie das Stück, das 3000 Pfund kostet, schon einmal getragen, anlässlich des G7-Gipfels in Cornwall im vergangenen Juni. Zusätzlich kombinierte sie den Look mit einem Hut von Philip Treacy.

In der Vergangenheit trug die Herzogin bereits Kleider von günstigeren Modemarken wie Zara © imago images/i Images

Inzwischen ist es das Markenzeichen der Herzogin, ihre Garderobe immer wieder zu verwenden und zu recyceln. In der Vergangenheit schlüpfte Kate auch schon in Kleider von High Street-Marken wie Kate Spade, Zara und "& other stories". Auch Vintage-Kleider finden sich regelmäßig an der Herzogin.