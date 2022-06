Formiere sich, wer kann, heißt derzeit das Motto in London, denn seit Tagen wird dort das Marschieren geprobt, was das Zeug hält. Gut möglich, dass Prinz William die Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ lieber von der Couch aus anschauen würde, aber als Ehrenoberst der Irish Guards sitzt er traditionell am Pferd. Da hat man es als Nicht-Blaublüter schon erheblich leichter: die TV-Stationen quellen dieser Tage zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. vor royaler Berichterstattung regelrecht über. Auch im ORF hält man den Union Jack hoch und stimmt sich heute zum Hauptabendprogramm gleich mit „Elizabeth II - Ein Leben für die Krone“ (ORF 2, 20.15 Uhr) auf die Feierlichkeiten ein. 14 Premierminister sah die Monarchin während ihrer Amtszeit kommen und gehen, das WELTjournal (ORF 2, 22.30 Uhr) beleuchtet mit „Die Queen und ihre Premierminister“ diese nicht immer ganz friktionsfreien Arbeitsverhältnisse. Immerhin hatte sie es mit höchst unterschiedlichen Charakteren zu tun: von Winston Churchill über Margaret Thatcher bis Boris Johnson.



Der Höhepunkt der viertägigen Feierlichkeiten ist die Militärparade am Donnerstag, die gleich von mehreren Sendern übertragen wird: ORF 2 und 3Sat satteln ihre Pferde bereits um 10.30 Uhr, während die ARD um 11.35 Uhr nachzieht. Birgit Fenderl liefert mit der Adels- und Society-Expertin Marion Nachtwey im ORF das nötige Expertenwissen. Eher in Richtung Tratsch und Klatsch dürfte dann die „Analyse“ bei der Barbara Karlich Show (ORF 2, 16 Uhr) gehen.

Mit Argusaugen werden die Adelskiebitze am Freitag die royalen Kirchgänger beim Dankgottesdienst in der St. Paul’s Kathedrale beobachten. Hier sollten auch jene Familienmitglieder aufmarschieren, die nicht mehr im königlichen Sold stehen, wie etwa Harry und Meghan. Das ZDF hält hier ab 12.10 Uhr die Kamera drauf. Der Sender bespielt übrigens seinen Instagram-Kanal „zdfroyal“ an diesen Tagen auf Hochtouren. Königshaus-Expertin Ulrike Grunewald liefert hier unter anderem Eindrücke aus London. Zahlreiche Dokus, die dieser Tage auf dem Sender zu sehen sind, kann man schon jetzt in der ZDF-Mediathek abrufen, darunter „Die Queen und die Macht der Bilder“.



Am Tag nach dem Kirchgang steigt dann mit dem „Thronjubiläumskonzert der Queen“ die ganz große Party. Zahlreiche Stars geben sich hier die Ehre – von Elton John, Rod Stewart und Diana Ross bis hin zu Alicia Keys und Andrea Bocelli. ORF III überträgt hier um 21.05 Uhr und widmet überhaupt den Royals auf diesem Kanal einen ganzen Schwerpunkttag. Wer es lieber fiktional mag, der wird auf den diversen Streamingplattformen gut bedient: Allen voran mit der Netflix-Pflichtserie „The Crown“, die das Leben von Queen Elizabeth II. nachzeichnet. Dafür kann man gut und gerne ein Wochenende investieren.



Der oscargekrönte Streifen „Die Queen“ von Stephen Frears mit Helen Mirren in der Titelrolle ist auf Amazon Prime zu leihen und zu kaufen, aber heute Abend auch in ORF 2 ab 23.25 Uhr zu sehen. Und wer noch tiefer in die Geschichte eintauchen will, der gönnt sich drei Staffeln „Victoria“ (Sky, auf Amazon zu kaufen). Die Serie gibt Einblicke in das Leben der legendären britischen Königin.