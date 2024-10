Vom Guide Michelin gibt es neben dem Restaurantführer seit heute auch Hotelbewertungen. Die Tester haben dafür mehr als 5000 außergewöhnliche Hotels und Unterkünfte in aller Welt ausgewählt, die als Auszeichnung mindestens einen Michelin-Schlüssel erhalten haben. In Österreich wurden insgesamt 62 Häuser dekoriert, am mit drei Keys – und damit der höchstmöglichen Zahl – wurden das Rosewood Schloss Fuschl in Hof bei Salzburg und das Hotel Sacher in Wien.

Zwei Schlüssel holten sich in Wien das Hotel Imperial, das Hotel Sans Souci, das Park Hyatt, das Rosewood und das

The Amauris. Insgesamt haben 14 Hotels in der Bundeshauptstadt mindestens einen Key bekommen. Auch in Kärnten wurden Hotels vom Guide Michelin ausgezeichnet: Das Falkensteiner Schlosshotel Velden und das Hotel Schloss Seefels in Pörtschach bekamen zwei Schlüssel. Das Hideaway Hotel Montestyria Chalets & Suiten in Mariazell holte einen Key in die Steiermark.

Spitzenreiter bei den Schlüsseln ist Tirol, wo 22 Hotels herausgestellt wurden: Zwei Keys gibt es für das Aktiv & Wellnesshotel Bergfried in Tux, das Alpen-Wellness Resort Hochfirst in Obergurgl, das Naturhotel Waldklause in Längenfeld, das Top Hotel in Hochgurgl, das Grand Tirolia in Kitzbühel