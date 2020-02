Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) fotohansel - stock.adobe.com (MANFRED SCHAEFER)

Unsere Leserin ist Miteigentümerin in einer Siedlung, zu der eine private Zufahrtsstraße gehört, an der die Wohnungseigentümer private Parkplätze ohne Nummerierung haben und auch benützen. „Leider gibt es hier immer mehr Fremdparker, weil es in der Nähe ein Kaffeehaus und eine Arztpraxis gibt“, berichtet die Frau vom täglichen Kampf um den Abstellplatz. Die Hausverwaltung wolle einfach keine Parkverbotstafeln aufstellen lassen und verweise sie und die anderen Eigentümer immer wieder nur auf die Möglichkeit einer Besitzstörungsklage. „Gehören da zuerst nicht Verbotstafeln aufgestellt?“ fragt sie sich.