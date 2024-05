Zöliakie – immer mehr Menschen trifft diese Diagnose wie der Blitz aus heiterem Himmel. Diese Autoimmunerkrankung bedeutet lebenslangen und absoluten Verzicht auf Gluten. Das Protein findet sich in allen Speisen mit herkömmlichen Mehlsorten (Weizen, Dinkle, Roggen etc.), aber auch in vielen Fertiggerichten und Gewürzen zum Beispiel als Gerstenmalzextrakt. Es gibt keine Heilung – und je rascher die Diagnose gestellt wird, desto besser. Denn Gluten bringt den Körper dazu, den eigenen Dünndarm anzugreifen, die Darmzotten flachen ab, es kommt zu entzündlichen Prozessen, die Nahrung kann nicht vollständig verwertet werden und dies kann zu weiteren Erkrankungen führen wie z.B. Osteoporose.