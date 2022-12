Die Frage

Meine Freundin und ich haben uns in letzter Zeit wenig gesehen. Demnächst fahren wir zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder auf Urlaub. Wir sind so viel Nähe nicht gewöhnt, ich brauche auch Zeit für mich, um mich erholen zu können, und ich frage mich, ob wir im Urlaub genau darüber streiten werden. Was soll ich tun? Alexander, 28

Die Antwort von Sabine und Roland Bösel

Schön, dass Sie sich schon im Vorfeld Gedanken machen! Urlaube sind tatsächlich oft kritische Phasen für Beziehungen. Doch sie bieten auch viele Entwicklungschancen und können natürlich, weshalb man ja auf Urlaub fährt, einen großen Erholungswert haben. Sogar, wenn sich unter Urlaub nicht beide genau dasselbe vorstellen.

Unser Praxistipp dazu: Schreiben Sie eine Liste mit zehn Punkten, die Sie sich vom Urlaub erwarten – unabhängig davon, ob Sie sich, was Sie aufschreiben, von sich selbst erwarten oder von Ihrer Partnerin oder einfach die Aktivitäten im Urlaub betreffend etc. Wichtig: Wenn Sie Zeit für sich alleine wollen, vielleicht um ein Buch zu lesen oder auch weil Sie einfach mal still herumsitzen möchten – schreiben Sie das wirklich hin. Erlauben Sie es sich und rechtfertigen Sie sich nicht dafür. Auch Zeit allein zu wollen ist keinerlei Ablehnung der Partnerin, auch wenn sie das im ersten Moment vielleicht denkt oder fragt.

Bitten Sie schon vorab Ihre Freundin, ebenfalls eine solche Liste anzufertigen. Tauschen Sie sich dann über Ihre Listen aus. Untersuchen Sie, was wer von wem erwartet und legen Sie fest, was für Sie Ihr wichtigster Listeneintrag ist und was für Ihre Freundin der wichtigste Eintrag auf ihrer eigenen Erwartungsliste ist. Ein Tipp: Je genauer die jeweiligen Erwartungen und Wünsche beschrieben sind, desto eher kann der/die andere dann klar Ja oder Nein dazu sagen. „Auch Zeit für mich“ ist zum Beispiel sehr ungenau. „Zwei Stunden fürs Lesen jeden Nachmittag“ ist konkret. Steht auf der Liste Ihrer Partnerin dann zum Beispiel „zwei längere Wanderungen mit dir gemeinsam“ lässt sich gemeinsam feststellen, welche Erwartungen sich leicht unter einen Hut bringen lassen und wo man vielleicht einen Listeneintrag etwas anpasst. Genießen Sie Ihre Ferien!