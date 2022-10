Die Frage

Meine Frau und ich verbringen mittlerweile alle Abende in Grabesstimmung, weil die Launen unserer Tochter (14), der wir möglichst viel Halt geben wollen, uns jeden Tag sehr viel Kraft kosten. Manchmal streiten wir dann über Erziehungsfragen. Ich möchte meine Beziehung zurück! Albert, 44

Die Antwort von Sabine und Roland Bösel

Schön, dass Sie etwas für Ihre Beziehung tun möchten! Zunächst ein Hinweis: In ganz vielen Partnerschaften ist die Phase mit pubertierenden Kindern schwierig. Viele Paare gehen am Ende aber gestärkt daraus hervor – es ist also, was es ist: Pubertät, keine Katastrophe.

Kraftraubend, aber nicht notwendigerweise eine Gefahr für Ihre Ehe.

Natürlich kosten Sie Streitereien mit Ihrer Tochter und mit Ihrer Frau Energie und vermutlich noch mehr, weil Sie beide bestmöglich für Ihr Kind da sein wollen. Wichtig dabei: Erlauben Sie sich auch Ihre eigenen Gefühle als Eltern. Sie dürfen von Streits mit Ihrer pubertierenden Tochter genervt sein – und das auch aussprechen. Sie und Ihre Frau dürfen auch mal gekränkt sein. Das passiert oft, wenn man für sein Kind möglichst viel tut und das keine Dankbarkeit seitens der Pubertierenden auslöst.

Pubertierende Jugendliche wecken in uns selbst manchmal auch Programme, die wir in der Zeit unserer eigenen Pubertät erworben haben. Wir erinnern uns, wie wir waren, was uns erlaubt, was uns verboten wurde, wie in der eigenen Herkunftsfamilie damit umgegangen wurde. Auch das kann aufwühlend sein und geschieht oft unbewusst.

Als Eltern tun Sie sich einen großen Gefallen, sich möglichst als Verbündete zu sehen. Sprechen Sie mit Ihrer Frau offen darüber, was Sie in diesen Situationen empfinden. Suchen Sie gute Gespräche – als Partner, nicht als Gegner im Ringen um die Erziehung Ihrer Tochter. Vielleicht nach einem Motto, das Sie sich gemeinsam ausdenken und immer wieder mal vorsagen. Es könnte in etwa lauten: „Okay, unser Kind ist in der Pubertät. Das geht in 100 Prozent der Fälle auch wieder vorbei.“ Wir wünschen Ihnen möglichst viele entspannte Momente und eine wunderbare Zukunft als Paar und als Eltern!