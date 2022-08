Die Frage

Mein Freund verhält sich mir gegenüber immer wieder beleidigend und aufbrausend. Kurz darauf ist wieder alles gut und er sagt, sein Unbewusstes sei wieder mit ihm durchgegangen, er sei dann wie ferngesteuert, das sei nicht wirklich er. Hat er echt keine Kontrolle, muss ich das akzeptieren, wenn ich mit ihm leben will? Doris (26)

Die Antwort von Sabine und Roland Bösel

Liebe Doris,

Wir nehmen wahr, dass Ihnen Ihre Beziehung wichtig ist und Sie nach Rat und Lösungen suchen. Das spricht sehr für Sie.

Als Paartherapeuten sehen wir immer wieder Paare in emotionalen Ausnahmesituationen und wahr ist, dass hin und wieder eine Situation eskaliert und jemand sich „wie ferngesteuert“ oder „neben sich stehend“ fühlt, aber: Es ist ganz wichtig, nicht einfach das Unbewusste zur unbekannten Macht über unser Benehmen zu erklären. Das Unbewusste darf nicht als Entschuldigung und Ausrede für kränkendes Verhalten hergenommen werden und natürlich schon überhaupt nicht für irgendeine Form von Gewalt. Die Verantwortung für das eigene Handeln hat jeder Mensch selbst, nicht irgendein unbegreifliches Unbewusstes.

Sie haben keinen Grund zu akzeptieren, dass Ihr Partner „ferngesteuert zu sein“ ins Feld führt, um Verhalten, das verletzt, generell zu rechtfertigen. Wenn eine Streitsituation, in der etwas Unbedachtes gesagt wird, vorbei ist, wenn wieder Ruhe und Sicherheit eingekehrt sind, dann ist es Zeit, miteinander zu sprechen. Auszusprechen, was wen verletzt hat, zu hören, was der „Stachel“, der Auslöser, war – und zu sagen, dass einem das Gesagte leidtut.

Unabhängig davon, wie viel Bereitschaft zu Aussprachen und Versöhnung Ihr Partner mitbringt, ist zudem wichtig, dass Sie gut auf sich selbst schauen, selbstfürsorglich agieren, Grenzen setzen, sich selbst Gutes tun. Es geht dabei um Ihr Wohlbefinden, aber auch darum, dass Ihr Partner und Ihr Umfeld Sie und Ihre Bedürfnisse ernst genug nehmen, um mit Ihnen fürsorglich umzugehen. Setzen Sie klare Signale und Grenzen, bleiben Sie wachsam und immer sich selbst treu! Wir wünschen Ihnen das Beste dafür.